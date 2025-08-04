Российские войска рассекли пополам украинскую группировку в Красноармейске
ТАСС: ВС РФ рассекли пополам группировку ВСУ на юге Красноармейска в ДНР
Штурмовые подразделения ВС РФ рассекли украинскую группировку на юге Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Бойцы российских штурмовых подразделений по сути разрезали пополам группировку противника с юга к центру Красноармейска», — заявил источник агентства.
По его данным, российские подразделения вышли к границам ключевых микрорайонов — Южного, Шахтерского и Лазурного. Это продвижение создаёт угрозу полного окружения украинских сил в этом районе.
Ситуация для ВСУ на Донецком направлении продолжает ухудшаться. Как отмечают западные СМИ, украинское командование рассматривает возможность отступления из Покровска (Красноармейска), поскольку город практически оказался в полуокружении. Военный корреспондент Влад Андрица сообщает, что украинский фронт в этом районе продолжает рушиться, несмотря на попытки ВСУ перебросить подкрепления. Потеря Красноармейска создаст для украинской армии серьёзные проблемы, так как линия фронта сместится на открытую местность в сторону Павлограда, что значительно осложнит оборону для сил киевского режима.