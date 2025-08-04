Российские войска рассекли пополам украинскую группировку в Красноармейске

Штурмовые подразделения ВС РФ рассекли украинскую группировку на юге Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Бойцы российских штурмовых подразделений по сути разрезали пополам группировку противника с юга к центру Красноармейска», — заявил источник агентства.

По его данным, российские подразделения вышли к границам ключевых микрорайонов — Южного, Шахтерского и Лазурного. Это продвижение создаёт угрозу полного окружения украинских сил в этом районе.