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Регион
4 августа, 06:55

Опубликован фрагмент разговора офицера со сбежавшим с позиции бойцом ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Стали известны детали разговора между бойцом ВСУ, который не хотел сдаваться, и командиром 14-й бригады нацгвардии ВСУ, состоявшегося на Красноармейском (Покровском) направлении. О них пишет военный блогер Борис Рожин в своём телеграм-канале.

В сети распространилось видео, на котором запечатлён диалог между офицером с позывным Белый и его подчинённым с позывным Амбал. Офицер, используя нецензурную лексику, выражает недовольство тем, что боец в третий раз покидает свою позицию под обстрелом российских войск. Амбал пытается объяснить, что его позиция была уничтожена, но командир не принимает это объяснение и настаивает на возвращении на передовую.

ВСУ перебросили спецназ ССО к Сумской области, но это им не помогло
ВСУ перебросили спецназ ССО к Сумской области, но это им не помогло

Ранее сообщалось, что украинское командование стягивает наиболее боеспособные части на Сумское направление. В район перебрасывают элитные подразделения ВСУ, оснащённые натовской техникой и вооружением. Тем временем стало известно, что Армия России взяла под контроль стратегически важный пограничный пункт Гоптовка в Харьковской области.

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Мария Любицкая
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