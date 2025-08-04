Опубликован фрагмент разговора офицера со сбежавшим с позиции бойцом ВСУ

Стали известны детали разговора между бойцом ВСУ, который не хотел сдаваться, и командиром 14-й бригады нацгвардии ВСУ, состоявшегося на Красноармейском (Покровском) направлении. О них пишет военный блогер Борис Рожин в своём телеграм-канале.

В сети распространилось видео, на котором запечатлён диалог между офицером с позывным Белый и его подчинённым с позывным Амбал. Офицер, используя нецензурную лексику, выражает недовольство тем, что боец в третий раз покидает свою позицию под обстрелом российских войск. Амбал пытается объяснить, что его позиция была уничтожена, но командир не принимает это объяснение и настаивает на возвращении на передовую.