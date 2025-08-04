Ситуация на Донецком направлении для украинских сил становится всё более напряжённой. Почти весь Красноармейск (украинское название — Покровск) оказался в кольце, и ВСУ вынуждены срочно перебрасывать туда подкрепления. Недавно командир 7-го корпуса украинской армии подтвердил сложность положения, однако фронт продолжает рушиться. Об этом сообщил военный корреспондент Влад Андрица в беседе с радио «Комсомольская правда».

«Ситуация для ВСУ на Донецком направлении критичная: Покровск почти окружён, им приходится туда загонять резервы. Пару дней назад командир 7-го корпуса ВСУ это подтвердил, однако несмотря на это фронт сыпется. Больше десятка посёлков мы освободили за последние полторы-две недели на Донецком направлении, и дальше Покровск», — приводит kp.ru слова военкора.

В данный момент усилия сосредоточены на перегрузке юго-западного фланга у Красноармейска, в то время как небольшие города на севере и востоке служат опорой для украинской обороны, сдерживая наступление. Тем не менее, удержать Часов Яр ВСУ не удалось, и Константиновка уже почти под угрозой взятия.