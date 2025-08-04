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4 августа, 09:11

«Фронт сыпется»: Военкор заявил о скором крахе ВСУ под Красноармейском

Военкор Андрица: ВС РФ почти взяли Красноармейск в окружение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Ситуация на Донецком направлении для украинских сил становится всё более напряжённой. Почти весь Красноармейск (украинское название — Покровск) оказался в кольце, и ВСУ вынуждены срочно перебрасывать туда подкрепления. Недавно командир 7-го корпуса украинской армии подтвердил сложность положения, однако фронт продолжает рушиться. Об этом сообщил военный корреспондент Влад Андрица в беседе с радио «Комсомольская правда».

«Ситуация для ВСУ на Донецком направлении критичная: Покровск почти окружён, им приходится туда загонять резервы. Пару дней назад командир 7-го корпуса ВСУ это подтвердил, однако несмотря на это фронт сыпется. Больше десятка посёлков мы освободили за последние полторы-две недели на Донецком направлении, и дальше Покровск», — приводит kp.ru слова военкора.

В данный момент усилия сосредоточены на перегрузке юго-западного фланга у Красноармейска, в то время как небольшие города на севере и востоке служат опорой для украинской обороны, сдерживая наступление. Тем не менее, удержать Часов Яр ВСУ не удалось, и Константиновка уже почти под угрозой взятия.

ВСУ потеряли возможность сопротивляться после падения Часова Яра
ВСУ потеряли возможность сопротивляться после падения Часова Яра

Ранее западные СМИ сообщали, что украинская армия уже готовится сдать Покровск, а отступление оттуда для них стало вопросом времени. Если ВСУ потеряют и этот город, то линия фронта от Павлограда будет идти по открытой местности, из-за чего обороняться станет труднее.

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Владимир Озеров
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