Российские войска продолжают наступление после взятия Часова Яра, украинские силы утрачивают способность к организованному сопротивлению. Об этом сообщил заместитель командира самоходно-артиллерийского дивизиона с позывным «Клинок» в видео, опубликованном Минобороны России.

По его словам, освобождение города стало возможным благодаря скоординированной работе артиллерии, штурмовых групп и других подразделений.

«Часов Яр — сложный участок, город расположен на возвышенности. Но мы на эту горку забрались», — отметил офицер.

Как сообщили в военном ведомстве, бойцы 98-й дивизии действовали комбинированно — на боевых машинах и пешком. Сначала был взят канал «Северский Донец — Донбасс», затем освобождён район огнеупорного завода с массивными укрытиями. После этого штурмовые группы выбили ВСУ из высотного квартала, а затем начали зачистку лесополосы.

«Те, кто сдаются — будут жить. Остальных ждёт уничтожение», — подчеркнул «Клинок», добавив, что успехи на фронте значительно укрепляют боевой дух российских военных.