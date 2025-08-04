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Регион
4 августа, 07:41

ВСУ потеряли возможность сопротивляться после падения Часова Яра

Боец Клинок: ВСУ после потери Часова Яра не смогут сдержать наступление ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Jose HERNANDEZ Camera 51

Российские войска продолжают наступление после взятия Часова Яра, украинские силы утрачивают способность к организованному сопротивлению. Об этом сообщил заместитель командира самоходно-артиллерийского дивизиона с позывным «Клинок» в видео, опубликованном Минобороны России.

По его словам, освобождение города стало возможным благодаря скоординированной работе артиллерии, штурмовых групп и других подразделений.

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«Часов Яр — сложный участок, город расположен на возвышенности. Но мы на эту горку забрались», — отметил офицер.

Как сообщили в военном ведомстве, бойцы 98-й дивизии действовали комбинированно — на боевых машинах и пешком. Сначала был взят канал «Северский Донец — Донбасс», затем освобождён район огнеупорного завода с массивными укрытиями. После этого штурмовые группы выбили ВСУ из высотного квартала, а затем начали зачистку лесополосы.

«Те, кто сдаются — будут жить. Остальных ждёт уничтожение», — подчеркнул «Клинок», добавив, что успехи на фронте значительно укрепляют боевой дух российских военных.

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Российская армия уничтожила старейшую бригаду ВСУ во время боёв за Часов Яр

Напомним, 31 июля Армия России освободила Часов Яр в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил мужество и отвагу десантников, участвовавших в операции. За Часов Яр шли ожесточённые бои с начала 2024 года — город представлял собой важный укрепрайон ВСУ, насыщенный фортификациями, подземными ходами и бетонными укрытиями. Российские штурмовые подразделения, при поддержке артиллерии и авиации, вели методичную зачистку кварталов, сталкиваясь с ожесточённым сопротивлением. Особо тяжёлыми стали бои за промышленную зону и высотные дома, где противник до последнего пытался удержать позиции. Взятие города стало результатом системной и изнурительной работы российских войск, подтвердив их тактическое преимущество на этом направлении.

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Новости СВО. Армия России сжимает кольцо вокруг Красноармейска, ВСУ бегут из пригородов, Херсон ждёт освобождение, а «Герани-2» крушат украинскую ПВО, 4 августа
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Марина Фещенко
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