Российские штурмовики вынесли с поля боя вблизи села Карла Маркса украинского солдата Константина Зинина, которого обстреляли свои же сослуживцы из заградотряда, заблокировав ему пути к отступлению.

«Нас отправили установить путанку (колючую проволоку — прим. Life.ru) в районе Карла Маркса. Когда выполнить задачу не получилось, мы попытались отойти обратно, но нам не дали, по нам начали стрелять с нашей же стороны, чтоб не отходили, потом оттуда же полетели дроны. В итоге группа погибла, а я получил тяжёлые ранения», — поделился украинец ТАCC.

Он числится в 61-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. По его словам, практика заградотрядов стала обычным делом в рядах украинской армии. Мужчина уже не верил, что выживет, пули пробили ему ноги, руки, задели голову. Зинин несколько дней запрашивал через рацию эвакуационную группу, но никто не пришёл на помощь. Спасли его штурмовики РФ, они продвигались вперёд и увидели раненого солдата ВСУ. Сейчас Зинину оказывается медпомощь в российском госпитале, однако врачи боятся давать прогнозы, так как на теле начались необратимые последствия.