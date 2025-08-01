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Регион
1 августа, 07:32

ФСБ показала видео задержания шпиона, слившего ВСУ координаты ПВО в Севастополе

Обложка © ЦОС ФСБ

Обложка © ЦОС ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Севастополе мужчину, который передавал украинской стороне точные координаты объектов противовоздушной обороны города. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Задержание шпиона. Видео © ЦОС ФСБ

Злоумышленник не ограничивался лишь передачей данных — он лично фиксировал работу систем ПВО и отправлял полученную информацию украинским спецслужбам. В ходе следствия задержанный полностью признал свою вину и дал подробные показания, подтвердившие его участие в шпионской деятельности. Теперь по статье о госизмене ему грозит пожизненное заключение.

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Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина, передававшего украинской разведке данные о работе систем ПВО в регионе. На допросе он сознался, что сам вышел на контакт с представителем ВСУ в мессенджере.

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Владимир Озеров
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