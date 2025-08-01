ФСБ показала видео задержания шпиона, слившего ВСУ координаты ПВО в Севастополе

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Севастополе мужчину, который передавал украинской стороне точные координаты объектов противовоздушной обороны города. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Задержание шпиона. Видео © ЦОС ФСБ

Злоумышленник не ограничивался лишь передачей данных — он лично фиксировал работу систем ПВО и отправлял полученную информацию украинским спецслужбам. В ходе следствия задержанный полностью признал свою вину и дал подробные показания, подтвердившие его участие в шпионской деятельности. Теперь по статье о госизмене ему грозит пожизненное заключение.