ФСБ показала видео задержания шпиона, слившего ВСУ координаты ПВО в Севастополе
Обложка © ЦОС ФСБ
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Севастополе мужчину, который передавал украинской стороне точные координаты объектов противовоздушной обороны города. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Задержание шпиона. Видео © ЦОС ФСБ
Злоумышленник не ограничивался лишь передачей данных — он лично фиксировал работу систем ПВО и отправлял полученную информацию украинским спецслужбам. В ходе следствия задержанный полностью признал свою вину и дал подробные показания, подтвердившие его участие в шпионской деятельности. Теперь по статье о госизмене ему грозит пожизненное заключение.
Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина, передававшего украинской разведке данные о работе систем ПВО в регионе. На допросе он сознался, что сам вышел на контакт с представителем ВСУ в мессенджере.