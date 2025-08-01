Россиянин передал ВСУ координаты систем ПВО и данные о заступлении расчётов на дежурство
ФСБ задержала в Севастополе россиянина за сбор данных для ВСУ об объектах ПВО
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Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина за сбор для украинской разведки сведений об объектах противовоздушной обороны (ПВО). ВСУ получили от него фото и координаты расчётов ПВО. Он дал признательные показания, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В Севастополе пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1978 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены. По заданию куратора фигурант осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов ПВО в Севастополе. Полученные сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения фигурант передал украинской разведке», – уточнили в ЦОС.
Задержанный признался во время допроса, что сам установил связь с представителем Сил специальных операций ВСУ через телеграм-канал. В отношении обвиняемого в госизмене завели уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. Фигурант уже заключён под стражу решением суда.
Ранее стало известно, что правоохранители сорвали подготовку теракта в Ростовской области в отношении российского военнослужащего. С целью реализации своего плана, злоумышленник заранее снял жилье неподалеку от дома своей намеченной жертвы и начал собирать разведывательные сведения, нужные для проведения атаки.