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Регион
1 августа, 06:51

Россиянин передал ВСУ координаты систем ПВО и данные о заступлении расчётов на дежурство

ФСБ задержала в Севастополе россиянина за сбор данных для ВСУ об объектах ПВО

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина за сбор для украинской разведки сведений об объектах противовоздушной обороны (ПВО). ВСУ получили от него фото и координаты расчётов ПВО. Он дал признательные показания, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Севастополе пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1978 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены. По заданию куратора фигурант осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов ПВО в Севастополе. Полученные сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения фигурант передал украинской разведке», – уточнили в ЦОС.

Задержанный признался во время допроса, что сам установил связь с представителем Сил специальных операций ВСУ через телеграм-канал. В отношении обвиняемого в госизмене завели уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. Фигурант уже заключён под стражу решением суда.

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Ранее стало известно, что правоохранители сорвали подготовку теракта в Ростовской области в отношении российского военнослужащего. С целью реализации своего плана, злоумышленник заранее снял жилье неподалеку от дома своей намеченной жертвы и начал собирать разведывательные сведения, нужные для проведения атаки.

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Андрей Бражников
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