Россиянин передал ВСУ координаты систем ПВО и данные о заступлении расчётов на дежурство

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина за сбор для украинской разведки сведений об объектах противовоздушной обороны (ПВО). ВСУ получили от него фото и координаты расчётов ПВО. Он дал признательные показания, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Севастополе пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1978 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены. По заданию куратора фигурант осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов ПВО в Севастополе. Полученные сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения фигурант передал украинской разведке», – уточнили в ЦОС.

Задержанный признался во время допроса, что сам установил связь с представителем Сил специальных операций ВСУ через телеграм-канал. В отношении обвиняемого в госизмене завели уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. Фигурант уже заключён под стражу решением суда.