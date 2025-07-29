Готовивший теракт в Ростове-на-Дону признался, что получил взрывчатку в Петербурге

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону гражданина одной из стран Центральной Азии, который подозревается в подготовке теракта по указке украинских спецслужб. На допросе, видео которого распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, мужчина дал признательные показания и сообщил, что получил бомбу от куратора в Санкт-Петербурге.

Задержание мигранта в Ростовской области. Видео © ЦОС ФСБ

«Я приехал в Россию, в Санкт Петербург. Он [куратор] мне дал пакет с бомбами. Их надо было отвезти в Ростов», — сказал мужчина.

При задержании у него изъяли самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте, средства связи для конспиративного общения с координатором и видеокамеру, предназначенную для наблюдения за целью. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в подготовке к совершению теракта, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ. Сейчас он заключён под стражу.