Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 07:45

Готовивший теракт в Ростове-на-Дону признался, что получил взрывчатку в Петербурге

ФСБ показала видео задержания в Ростове-на-Дону готовившего теракт по указке СБУ

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону гражданина одной из стран Центральной Азии, который подозревается в подготовке теракта по указке украинских спецслужб. На допросе, видео которого распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, мужчина дал признательные показания и сообщил, что получил бомбу от куратора в Санкт-Петербурге.

Задержание мигранта в Ростовской области. Видео © ЦОС ФСБ

«Я приехал в Россию, в Санкт Петербург. Он [куратор] мне дал пакет с бомбами. Их надо было отвезти в Ростов», — сказал мужчина.

При задержании у него изъяли самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте, средства связи для конспиративного общения с координатором и видеокамеру, предназначенную для наблюдения за целью. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в подготовке к совершению теракта, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ. Сейчас он заключён под стражу.

20 лет жизни за $200: Названо вознаграждение для задержанных на Кубани диверсантов СБУ
20 лет жизни за $200: Названо вознаграждение для задержанных на Кубани диверсантов СБУ

Напомним, ранее стало известно, что правоохранители сорвали подготовку теракта в Ростовской области в отношении российского военнослужащего. С целью реализации своего плана, злоумышленник заранее снял жилье неподалеку от дома своей намеченной жертвы и начал собирать разведывательные сведения, нужные для проведения атаки.

BannerImage

Обложка © ЦОС ФСБ

Мария Любицкая
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar