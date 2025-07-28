20 лет жизни за $200: Названо вознаграждение для задержанных на Кубани диверсантов СБУ
ФСБ показала видео задержания готовивших теракт по заданию СБУ на Кубани
Обложка © ФСБ России
Украинские спецслужбы наняли трёх диверсантов для совершения поджогов на железной дороге и вышке сотовой связи в Краснодарском крае за 200-250 долларов. Об этом задержанные признались на допросе, видео которого распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Видео © ФСБ России
«Посредством мессенджера Telegram по своей инициативе установил контакт с пользователем <…>, который предложил мне за денежное вознаграждение в размере 200 долларов осуществить поджог одного из объектов железнодорожной инфраструктуры и вышки сотовой связи», — признаётся арестант.
Вознаграждение он получал банковским переводом, в дальнейшем конвертировал деньги в криптовалюту через кошелёк Telegram. Двое других агентов Киева сообщили, что должны были устроить поджоги, в том числе вышки сотовой связи в станице Варенковской, за это ему обещали 40 тысяч рублей. А за поджог шкафов на железной дороге куратор согласился перечислить им по 200-250 долларов.
Российские силовики задержали двух граждан РФ возрастом 33 года и 29 лет, а также 27-летнего уроженца Средней Азии. Все трое подозреваются в попытке поджечь объекты транспорта и связи в Краснодарском крае. Возбуждены уголовные дела о теракте и покушении на диверсию, арестованным грозит до 20 лет.