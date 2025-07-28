20 лет жизни за $200: Названо вознаграждение для задержанных на Кубани диверсантов СБУ

Украинские спецслужбы наняли трёх диверсантов для совершения поджогов на железной дороге и вышке сотовой связи в Краснодарском крае за 200-250 долларов. Об этом задержанные признались на допросе, видео которого распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Видео © ФСБ России

«Посредством мессенджера Telegram по своей инициативе установил контакт с пользователем <…>, который предложил мне за денежное вознаграждение в размере 200 долларов осуществить поджог одного из объектов железнодорожной инфраструктуры и вышки сотовой связи», — признаётся арестант.

Вознаграждение он получал банковским переводом, в дальнейшем конвертировал деньги в криптовалюту через кошелёк Telegram. Двое других агентов Киева сообщили, что должны были устроить поджоги, в том числе вышки сотовой связи в станице Варенковской, за это ему обещали 40 тысяч рублей. А за поджог шкафов на железной дороге куратор согласился перечислить им по 200-250 долларов.