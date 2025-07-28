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28 июля, 07:50

20 лет жизни за $200: Названо вознаграждение для задержанных на Кубани диверсантов СБУ

ФСБ показала видео задержания готовивших теракт по заданию СБУ на Кубани

Обложка © ФСБ России

Обложка © ФСБ России

Украинские спецслужбы наняли трёх диверсантов для совершения поджогов на железной дороге и вышке сотовой связи в Краснодарском крае за 200-250 долларов. Об этом задержанные признались на допросе, видео которого распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Видео © ФСБ России

«Посредством мессенджера Telegram по своей инициативе установил контакт с пользователем <…>, который предложил мне за денежное вознаграждение в размере 200 долларов осуществить поджог одного из объектов железнодорожной инфраструктуры и вышки сотовой связи», — признаётся арестант.

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Вознаграждение он получал банковским переводом, в дальнейшем конвертировал деньги в криптовалюту через кошелёк Telegram. Двое других агентов Киева сообщили, что должны были устроить поджоги, в том числе вышки сотовой связи в станице Варенковской, за это ему обещали 40 тысяч рублей. А за поджог шкафов на железной дороге куратор согласился перечислить им по 200-250 долларов.

Российские силовики задержали двух граждан РФ возрастом 33 года и 29 лет, а также 27-летнего уроженца Средней Азии. Все трое подозреваются в попытке поджечь объекты транспорта и связи в Краснодарском крае. Возбуждены уголовные дела о теракте и покушении на диверсию, арестованным грозит до 20 лет.

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Андрей Бражников
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