ФСБ задержала трёх украинских агентов за подготовку терактов на Кубани
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Российские силовики задержали двух граждан РФ возрастом 33 года и 29 лет, а также 27-летнего уроженца Средней Азии. Все трое подозреваются в попытке поджечь объекты транспорта и связи в Краснодарском крае. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
Задержание диверсантов на Кубани. Видео © МВД России
«В Краснодарском крае пресечена деятельность двух граждан РФ, 1992 года рождения и 1996 года рождения, а также выходца одного из государств Центральной Азии, 1998 года рождения, планировавших поджоги объектов транспорта и связи на территории региона по заданию украинских спецслужб», — сказано в заявлении.
Подозреваемые сами вышли на связь с заказчиком с Украины, когда искали нелегальный заработок в Сети. По его заданию мужчины попытались устроить поджог релейного шкафа на железнодорожных путях. Преступников поймали по горячим следам. Также выяснилось, что украинские кураторы искали исполнителей на уничтожение объекта оператора сотовой связи.
В пресс-службе МВД уточнили, что релейные шкафы возле станции Варениковская повреждены незначительно. На график движения поездов это никак не повлияло. Сейчас все трое задержанных отправлены под арест, в содеянном они сознались. Возбуждены уголовные дела о теракте и покушении на диверсию.
Ранее сообщалось, что в России задержали пятерых человек, которые поджигали транспортные объекты и вышки сотовой связи. Россияне, родившиеся в 1974, 2008, 2010 и 2011 годах, выполняли задания украинских спецслужб. Они поджигали объекты за деньги, которые им обещали, но в итоге попались. Задержания произошли в Удмуртской Республике, Оренбургской области и Краснодарском крае.