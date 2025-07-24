В Тверской области осудили двух мужчин за попытку примкнуть к террористам

За государственную измену, содействие терроризму и подготовку к диверсиям двух мужчин Тверской областной суд приговорил к 13 и 17 годам лишения свободы. Один из них пытался вступить в легион «Свобода России»*.

Двух мужчин осудили на 17 лет за подготовку диверсий в Тверской области. Видео © Telegram / Прокуратура Тверской области

«Суд приговорил Джафарова к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме. Девнина (суд приговорил — прим. Life.ru) к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме», — говорится в сообщении.

Как выяснилось в ходе следствия, Девнин активно поддерживал украинское военизированное формирование легиона «Свобода России»* и склонял к участию в нём Джафарова. Последний в ноябре 2023 года заполнил анкету и попытался вступить в организацию, признанную террористической и запрещённую в России. Кроме того, он прошёл обучение диверсионной деятельности и согласился сотрудничать с украинскими спецслужбами. В январе 2024 года мужчины передали в Telegram личные данные российского военнослужащего, участвующего в СВО, и его семьи. Однако вскоре деятельность обоих была пресечена сотрудниками ФСБ.

Ранее в Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины. Он был пойман с поличным при попытке организовать тайник. У задержанного нашли взрывчатку, детали беспилотников, средства связи и документы. Все материалы изъяты, проводится расследование.