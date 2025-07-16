Экс-ефрейтор из Челябинска бесплатно передавал ВСУ секретные данные о ВС РФ

Бывший российский военный из Челябинска Антон Хожаев*, служивший ефрейтором, передавал секретную информацию и сведения о личном составе российских подразделений украинским спецслужбам.

По данным следствия, Хожаев пересылал списки российских военнослужащих курирующим его представителям ВСУ безвозмездно, называя себя идейным сторонником Украины. В ряде случаев – за фотографии с военной техникой и складами – ему всё же поступали небольшие денежные переводы на сумму $80.

В 2023 году Антон Хожаев попытался вступить в ряды легиона «Свобода России»**. Во время пересечения границы его задержали. Силовики изъяли у перебежчика материалы с грифом «секретно» и приобретённое им военное обмундирование. По материалам дела, Хожаев признал фактические обстоятельства, но не считает свои действия преступными.

Следствие обвиняет его по сразу нескольким тяжёлым статьям УК РФ, включая государственную измену, дезертирство, совершение финансовых операций с преступными доходами и попытку участия в деятельности террористической организации. Прокурор запросил 24 года лишения свободы и штраф 700 тысяч рублей. Заседание, на котором выступит защита Хожаева и сам подсудимый с последним словом, состоится 16 июля. Срок ареста ему продлён до 10 сентября, передаёт ТАСС.

Ранее Life.ru писал, что в Крыму задержали 24-летнюю девушку, которая собиралась организовать убийство российского офицера, подорвав его автомобиль. Силовики предотвратили теракт, на задержанную завели дела по статьям о теракте и госизмене.