24-летнюю девушку задержали в Крыму за подготовку к убийству российского офицера
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму 24-летнюю гражданку России и Украины, которая по заданию Службы безопасности Украины собиралась взорвать автомобиль офицера Минобороны РФ. Теракт должен был произойти накануне Дня Победы.
«Предотвращён террористический акт, готовившийся СБУ на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров Министерства обороны РФ», — рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Как стало известно силовикам, в мае 2025 года девушка планировала подорвать российского военнослужащего в его личном автомобиле. СВУ для теракта ей передали сообщники. Но реализовать план помешала ФСБ. На задержанную завели уголовные дела по статьям о теракте и госизмене.
Также в Крыму 3 июня задержали мужчину, который по заданию украинского куратора изготовил СВУ для терактов и диверсий. 60-летний житель Феодосии сам предложил помощь Службе безопасности Украины. В итоге его привлекли к «конфиденциальному сотрудничеству», которое теперь будет ему грозить большим тюремным сроком.