Главу «Револьт-центра» в Коми задержали за госизмену

В Коми возбудили уголовное дело в отношении россиянина Павла Андреева, который подозревается в сотрудничестве с иностранными спецслужбами, преследующими цель нанести вред безопасности России. Об этом рассказала пресс-служба УФСБ по региону и показала кадры задержания.

Задержание Павла Андреева и обыски. Видео © УФСБ России по Республике Коми

«Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Андреева Павла Владимировича по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена). В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Андреев П.В. с 2019 года за денежное вознаграждение оказывал помощь представителям иностранных спецслужб в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — сказано в заявлении.

Дело заведено по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». По данным следствия, Андреев управлял проектом «Револьт-центр» и медиаплатформой «7 х 7 — Горизонтальная Россия», которые спонсировались из-за рубежа. Подозреваемый установил тесные контакты с представителями НАТО и получал за свои действия вознаграждение, при этом он всячески поддерживал нарушение территориальной целостности нашей страны и изменение конституционного строя. Сотрудники ФСБ провели оперативные действия в 12 регионах России, чтобы установить сообщников Андреева и агентов иностранной разведки, которые работали в стране под прикрытием.