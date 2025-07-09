Пятерых россиян задержали за поджоги на объектах транспорта по заказу Украины

В России задержали пятерых человек, которые поджигали транспортные объекты и вышки сотовой связи. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Россияне, родившиеся в 1974, 2008, 2010 и 2011 годах, выполняли задания украинских спецслужб. Они поджигали объекты за деньги, которые им обещали, но в итоге попались. Задержания произошли в Удмуртской Республике, Оренбургской области и Краснодарском крае.

«На территориях Удмуртской Республики, Оренбургской области и Краснодарского края выявлена и задокументирована противоправная деятельность пяти граждан РФ 1974, 2008, 2010 и 2011 годов рождения, которые по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи за обещанное вознаграждение», — сообщили в ЦОС.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о выявлении случаев вовлечения граждан России украинскими спецслужбами в диверсионную и террористическую деятельность. Вербовка осуществлялась через платформу Telegram и публичные интернет-ресурсы, где размещались объявления, обещающие быстрый и легкий заработок. В отношении задержанных лиц, следственными органами МВД и Следственного комитета Российской Федерации, были инициированы уголовные дела по статьям: 281 ч. 1 (диверсия), 205 ч. 2 (террористический акт) и 167 ч. 2 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса РФ.

ФСБ акцентирует внимание на том, что украинские спецслужбы используют обман для привлечения россиян к совершению диверсий. Представители ФСБ заявили, что вербовщики вводят в заблуждение, утверждая, что их действия будут квалифицированы как незначительные правонарушения, а обещанное вознаграждение покроет все издержки. Однако, как правило, обещанные выплаты либо не производятся, либо оказываются крайне незначительными (не более 20 тыс. рублей). В ФСБ подчеркнули, что стремление к лёгким деньгам оборачивается для завербованных серьёзной уголовной ответственностью за «диверсию» и «террористический акт», предусматривающими наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет вплоть до пожизненного заключения.