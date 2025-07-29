Спецслужбы сорвали теракт в отношении офицера Минобороны в российском регионе

ФСБ пресекла попытку организации теракта в Ростове-на-Дону, направленного против высокопоставленного офицера Минобороны России. Сообщается, что злоумышленник, уроженец государства Центральной Азии, попал под влияние радикальных элементов за пределами России и согласился принять участие в операции украинской разведки. Соответсвующее заявление опубликовал Центр общественных связей ведомства.

Мужчина, которому сейчас сорок три года, лично приезжал в город Ростов-на-Дону для реализации преступного плана. Его задачей было убить видного российского военного из состава Министерства обороны. Для достижения цели террорист заранее снял жильё поблизости от дома своей предполагаемой жертвы и начал сбор разведывательной информации, необходимой для атаки.

При подготовке теракта использовались специальные технологии и самодельная бомба весом примерно пол-килограмма в тротиловом эквиваленте. Однако сотрудники ФСБ своевременно вмешались, арестовав террориста ещё до начала исполнения задуманного. Во время обысков у фигуранта нашли СВУ, технику для тайного обмена сообщениями с координаторами и камеру видеонаблюдения.

Сейчас ведётся следствие по делу, возбужденному по нескольким статьям уголовного законодательства Российской Федерации, включая подготовку террористического акта, нелегальное распространение взрывчатки и её производство. Сам обвиняемый признал свою вину и активно сотрудничает со следствием..