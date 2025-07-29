Спецслужбы сорвали теракт в отношении офицера Минобороны в российском регионе
Сотрудники ФСБ раскрыли подготовку теракта против военного в Ростове-на-Дону
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ФСБ пресекла попытку организации теракта в Ростове-на-Дону, направленного против высокопоставленного офицера Минобороны России. Сообщается, что злоумышленник, уроженец государства Центральной Азии, попал под влияние радикальных элементов за пределами России и согласился принять участие в операции украинской разведки. Соответсвующее заявление опубликовал Центр общественных связей ведомства.
Мужчина, которому сейчас сорок три года, лично приезжал в город Ростов-на-Дону для реализации преступного плана. Его задачей было убить видного российского военного из состава Министерства обороны. Для достижения цели террорист заранее снял жильё поблизости от дома своей предполагаемой жертвы и начал сбор разведывательной информации, необходимой для атаки.
При подготовке теракта использовались специальные технологии и самодельная бомба весом примерно пол-килограмма в тротиловом эквиваленте. Однако сотрудники ФСБ своевременно вмешались, арестовав террориста ещё до начала исполнения задуманного. Во время обысков у фигуранта нашли СВУ, технику для тайного обмена сообщениями с координаторами и камеру видеонаблюдения.
Сейчас ведётся следствие по делу, возбужденному по нескольким статьям уголовного законодательства Российской Федерации, включая подготовку террористического акта, нелегальное распространение взрывчатки и её производство. Сам обвиняемый признал свою вину и активно сотрудничает со следствием..
Ранее силовики задержали двух граждан РФ возрастом 33 года и 29 лет, а также 27-летнего уроженца Средней Азии. Все трое подозреваются в попытке поджечь объекты транспорта и связи в Краснодарском крае. Возбуждены уголовные дела о теракте и покушении на диверсию, арестованным грозит до 20 лет.