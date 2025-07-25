СК назвал Киев заказчиком теракта в московском ЖК «Алые паруса»

Теракт в столичном ЖК «Алые паруса» был совершён через этнический криминалитет по заказу Украины. Данное заявление сделал руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов.

«По нашему мнению, подрыв был совершён по заказу украинских властей, а реализован через этнический криминалитет», — сказал он сайту Mk.ru.

Сотрудники СК также установили, что один из сообщников привёз бомбу со специальным взрывателем. Не менее двух других лиц осуществили наблюдение за ходом операции. Один из фигурантов дела успел покинуть России и заочно привлечён к ответственности.