СК назвал Киев заказчиком теракта в московском ЖК «Алые паруса»
СК: Теракт в ЖК «Алые паруса» заказал Киев через этнический криминалитет
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Теракт в столичном ЖК «Алые паруса» был совершён через этнический криминалитет по заказу Украины. Данное заявление сделал руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов.
«По нашему мнению, подрыв был совершён по заказу украинских властей, а реализован через этнический криминалитет», — сказал он сайту Mk.ru.
Сотрудники СК также установили, что один из сообщников привёз бомбу со специальным взрывателем. Не менее двух других лиц осуществили наблюдение за ходом операции. Один из фигурантов дела успел покинуть России и заочно привлечён к ответственности.
Напомним, что трагедия произошла утром 3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса», расположенном на Авиационной улице. В лифтовом холе здания сработало установленное взрывное устройство. Сначала сообщалось об одном погибшем, а ещё четверых доставили в больницы в тяжёлом состоянии. Позже столичное управление СКР уточнило, что один из пострадавших скончался в больнице. Им оказался Армен Саркисян, основатель добровольческого батальона, действовавшего в Донбассе.