Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 00:37

Виновник взрыва в ЖК «Алые паруса» купил разрешение на проживание в России

Виновник взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, вероятно, купил документы для проживания в России. Об этом сообщают правоохранительные органы.

«Он, скорее всего, приобрёл разрешение, которое дало ему возможность легально находиться на территории страны»,приводит РИА «Новости» слова источника.

По делу об убийстве Армена Саркисяна задержали двоих граждан Армении
По делу об убийстве Армена Саркисяна задержали двоих граждан Армении

Напомним, утром 3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице сработало взрывное устройство, заложенное в лифтовом холле высотки. Первоначально сообщали о одном погибшем, а ещё четверых увезли в больницы в тяжёлом состоянии. Позднее столичное управление СК России уточнило, что один из пострадавших скончался в больнице. Им оказался основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян.

Обложка ©

Life.ru / Андрей Тишин

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Взрыв в ЖК «Алые паруса»
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar