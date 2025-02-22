По делу об убийстве Армена Саркисяна задержали двоих граждан Армении
RT узнал о задержании двух подозреваемых по делу о взрыве в «Алых парусах»
В связи с убийством Армена Саркисяна во время взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве правоохранительные органы задержали двух граждан Армении. Информацию об этом передал журналистам брат одного из подозреваемых.
По его словам, 41-летнего Армана и 61-летнего Грачья взяли под стражу около двух недель назад.
«Мы до конца не знаем, за что задержали брата. Нам удалось с ним связаться, он передал, что его подозревают во взрыве в Москве. Адвоката у него нет», — цитирует родственника RT.
Напомним, взрыв прогремел 3 февраля в элитном ЖК «Алые Паруса», расположенном на северо-западе Москвы. Целью атаки террориста-смертника был глава Федерации бокса ДНР и создатель добровольческого батальона «АрБат» Армен Саркисян. Он получил серьёзные ранения и скончался в больнице. Террорист-смертник также не выжил. Рассматривается версия, согласно которой убийство Саркисяна связано с его деятельностью в табачной сфере.
Life.ru