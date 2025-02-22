По делу об убийстве Армена Саркисяна задержали двоих граждан Армении

В связи с убийством Армена Саркисяна во время взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве правоохранительные органы задержали двух граждан Армении. Информацию об этом передал журналистам брат одного из подозреваемых.

По его словам, 41-летнего Армана и 61-летнего Грачья взяли под стражу около двух недель назад.