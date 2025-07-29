Примерный муж и многодетный отец: В Москве задержан вор в законе с безупречным досье

В Москве задержан предполагаемый «неучтённый» вор в законе. Об этом РБК сообщил оперативный сотрудник Главного управления уголовного розыска МВД России.

По данным источника, 53-летнего Алексея Иванова, известного как Лёха Московский, задержали в конце мая в Новой Москве при участии ФСБ. Следствие считает, что он занимал высокое положение в преступной иерархии и контролировал незаконный игорный бизнес в Нижнем Новгороде.

«Он ничем не отличался от любого другого жителя посёлка, кроме того, что нигде не работал, а занимался в основном детьми», — рассказал собеседник РБК.

По его словам, Иванов избегал публичности и жил в двухэтажном доме с бассейном, а его ближний круг состоял всего из трёх человек. Вместе с Ивановым задержали 18 предполагаемых сообщников в Нижнем Новгороде, шестерых из них, включая самого «вора», арестовали. Им грозит до шести лет лишения свободы за организацию азартных игр. В перспективе Иванову могут предъявить более серьёзное обвинение — занятие высшего положения в преступной иерархии с санкцией до 15 лет.

Как отметил источник, оперативники не обнаружили компрометирующих данных на электронных устройствах задержанного. Единственной ошибкой Иванова стало получение денежного перевода с нижегородских счетов, что и позволило выйти на его след. Расследование продолжается.