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11 июля, 11:42

Вора в законе Тбилисского осудят за руководство преступной иерархией в колонии

«Лента.ру»: Звиада Озманяна осудят за руководство преступной иерархией в колонии

Звиад Озманян. Обложка © YouTube / ПРАЙМ КРАЙМ

Звиад Озманян. Обложка © YouTube / ПРАЙМ КРАЙМ

В Нижегородской области будут судить Звиада Озманяна, ранее отбывавшего наказание за наркоторговлю и известного в преступных кругах как Звиад Тбилисский, «вор в законе». Информацию об этом «Ленте.ру» предоставили в областной прокуратуре.

По данным издания, криминальный авторитет обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Используя своё положение в криминальной среде, он, в период с февраля 2014 года по июль 2024 года, осуществлял контроль за распространением запрещённых предметов на территории исправительного учреждения.

Помимо этого, Озманян курировал своевременное пополнение неформальной казны и распределял деньги преступного сообщества. Уголовное дело передано в Нижегородский областной суд для дальнейшего рассмотрения и вынесения решения.

Неучтённого вора в законе Лёху Московского задержали со второй попытки
Неучтённого вора в законе Лёху Московского задержали со второй попытки

А ранее Life.ru писал, что в Москве задержан влиятельный азербайджанский вор в законе Вагиф Сулейманов. Сейчас мужчина содержится в спецприёмнике Сахарово. Ему предстоит провести там три месяца, после чего запланирована его депортация на территорию Азербайджана.

Дарья Нарыкова
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