Неучтённого вора в законе Лёху Московского задержали со второй попытки
Сотрудники МВД и ФСБ задержали неучтённого вора в законе Лёху Московского
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В Новой Москве сотрудники МВД и ФСБ России ночью 24 мая арестовали 53-летнего местного жителя Алексея Иванова, известного в криминальных кругах под прозвищем Лёха Московский, сообщает ИА «Прайм Крайм». Одновременно в Нижнем Новгороде были задержаны 18 участников преступной группы, связанной с Ивановым.
Им предъявлены обвинения по статье о незаконной организации азартных игр. Шестерых из них, а также самого Лёху, поместили под стражу.
Иванова называют коронованным вором в законе, который долгое время скрывал свой статус от правоохранительных органов. О существовании этого неучтённого криминального авторитета стало известно более года назад. По данным оперативников, он был коронован в 1997 году кутаисским вором в законе Дато Себискверадзе. В 2007 году Иванов уже попадал под задержание, но тогда его не опознали. На этот раз при допросе он отказался отвечать на вопросы о своём статусе.
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