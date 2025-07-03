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3 июля, 17:32

В Москве задержан влиятельный азербайджанский вор в законе Вагиф Сулейманов

Обложка © Youtube / CrimeTimeRU

Обложка © Youtube / CrimeTimeRU

Заметная фигура азербайджанского преступного мира Вагиф Сулейманов, носящий титул «вора в законе» и считающийся одним из самых влиятельных в своей среде, был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве.

По сведениям SHOT, 59-летний Сулейманов в настоящее время содержится в специальном приемнике Сахарово. Ему предстоит провести там три месяца, после чего запланирована его депортация на территорию Азербайджана.

Криминал и месть: как задержание ОПГ в Екатеринбурге закончилось произволом Азербайджана против россиян
Криминал и месть: как задержание ОПГ в Екатеринбурге закончилось произволом Азербайджана против россиян

К слову про Азербайджан. Как известно, после серии задержаний в Екатеринбурге в конце июня, где была выявлена организованная преступная группа, состоящая из выходцев из республики, в Баку последовали аресты российских журналистов, релоцировавшихся граждан и туристов. В связи с данными событиями Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Азербайджана в Москве, квалифицировав действия Баку как проявление недружественной политики. Особое внимание в заявлении российского ведомства было уделено фактам избиений российских граждан, информация о последствиях которых была обнародована азербайджанской полицией. Сегодня стало известно, что всех сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде

Николь Вербер
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