В Москве задержан влиятельный азербайджанский вор в законе Вагиф Сулейманов

По сведениям SHOT, 59-летний Сулейманов в настоящее время содержится в специальном приемнике Сахарово. Ему предстоит провести там три месяца, после чего запланирована его депортация на территорию Азербайджана.

К слову про Азербайджан. Как известно, после серии задержаний в Екатеринбурге в конце июня, где была выявлена организованная преступная группа, состоящая из выходцев из республики, в Баку последовали аресты российских журналистов, релоцировавшихся граждан и туристов. В связи с данными событиями Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Азербайджана в Москве, квалифицировав действия Баку как проявление недружественной политики. Особое внимание в заявлении российского ведомства было уделено фактам избиений российских граждан, информация о последствиях которых была обнародована азербайджанской полицией. Сегодня стало известно, что всех сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде