Всех сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде

Всех пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан, ранее задержанных в Баку, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

По данным издания, у всех журналистов есть гражданство республики. Ранее их задержали по обвинению в незаконном пересечении границы, так как они въехали в страну через территорию Армении, с которой у Азербайджана нет дипломатических отношений.