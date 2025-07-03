Всех сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде
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Всех пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан, ранее задержанных в Баку, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
По данным издания, у всех журналистов есть гражданство республики. Ранее их задержали по обвинению в незаконном пересечении границы, так как они въехали в страну через территорию Армении, с которой у Азербайджана нет дипломатических отношений.
Напомним, после того, как в конце июня в Екатеринбурге задержали членов ОПГ, состоящей из выходцев Азербайджана, в Баку арестовали российских журналистов, релокантов и туристов. В Москве послу Азербайджана был заявлен решительный протест со стороны МИД России. Причиной стали действия Баку, расцененные российской стороной как недружественные. Особое возмущение вызвал инцидент с избиением граждан России, о котором сообщила азербайджанская полиция.