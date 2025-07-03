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3 июля, 07:07

Бизнес Азербайджана потеряет более миллиарда долларов при утрате российского рынка

РИАН: Азербайджан рискует потерять $1,2 млрд при утрате рынка РФ

Обложка © ТАСС / Илья Московец

Обложка © ТАСС / Илья Московец

Азербайджанский бизнес рискует потерять почти $1,2 млрд в случае утраты российского рынка, подсчитало РИА Новости на основе данных ООН (Comtrade). При этом для РФ экспорт в Азербайджан составляет лишь 0,8% от общего объема. На этой неделе депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков сообщил изданию Minval, что переговоры между Москвой и Баку по ряду крупных экономических проектов приостановлены.

В 2024 году Азербайджан экспортировал товаров на $26,6 млрд, из которых $1,2 млрд (4,4%) пришлось на поставки в Россию. По сравнению с 2023 годом азербайджанский экспорт в РФ сократился на 1,5%, тогда как общий объём экспорта страны упал на 20%. В то же время российский экспорт в Азербайджан составил $3,6 млрд (0,8% от общего объёма в $433,1 млрд), что на 15% больше, чем годом ранее.

Несмотря на снижение товарооборота, 2024 год стал рекордным для двусторонней торговли: доля России в азербайджанском экспорте достигла максимума с 2020 года, а доля Азербайджана в российском экспорте обновила исторический рекорд. Таким образом, хотя для РФ азербайджанский рынок не является критичным, для Баку потеря российских покупателей может обернуться значительными экономическими последствиями.

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Никита Никонов
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