Бизнес Азербайджана потеряет более миллиарда долларов при утрате российского рынка

Азербайджанский бизнес рискует потерять почти $1,2 млрд в случае утраты российского рынка, подсчитало РИА Новости на основе данных ООН (Comtrade). При этом для РФ экспорт в Азербайджан составляет лишь 0,8% от общего объема. На этой неделе депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков сообщил изданию Minval, что переговоры между Москвой и Баку по ряду крупных экономических проектов приостановлены.

В 2024 году Азербайджан экспортировал товаров на $26,6 млрд, из которых $1,2 млрд (4,4%) пришлось на поставки в Россию. По сравнению с 2023 годом азербайджанский экспорт в РФ сократился на 1,5%, тогда как общий объём экспорта страны упал на 20%. В то же время российский экспорт в Азербайджан составил $3,6 млрд (0,8% от общего объёма в $433,1 млрд), что на 15% больше, чем годом ранее.