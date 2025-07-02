Азербайджан предупредили об ударе по экономике из-за возможного разрыва торговли с РФ

Охлаждение политических отношений между Россией и Азербайджаном создаёт риск разрыва экономических связей, что в большей степени негативно скажется на Баку. Об этом со ссылкой на экспертов сообщают «Ведомости».

Сейчас ключевыми направлениями экономического сотрудничества между странами являются энергетика и торговля сельхозпродукцией. Азербайджан импортирует более дешёвую российскую нефть для внутреннего потребления, экспортируя собственную, более дорогую, что обеспечивает ему финансовую выгоду. Также Россия является рынком сбыта для фруктов и овощей, в частности, томатов. В случае прекращения торговли аграрный сектор Азербайджана столкнётся с необходимостью поиска новых рынков сбыта и перестройки логистики.