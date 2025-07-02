Азербайджан предупредили об ударе по экономике из-за возможного разрыва торговли с РФ
«Ведомости»: Азербайджан сильнее пострадает от возможного разрыва торговли с РФ
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Охлаждение политических отношений между Россией и Азербайджаном создаёт риск разрыва экономических связей, что в большей степени негативно скажется на Баку. Об этом со ссылкой на экспертов сообщают «Ведомости».
Сейчас ключевыми направлениями экономического сотрудничества между странами являются энергетика и торговля сельхозпродукцией. Азербайджан импортирует более дешёвую российскую нефть для внутреннего потребления, экспортируя собственную, более дорогую, что обеспечивает ему финансовую выгоду. Также Россия является рынком сбыта для фруктов и овощей, в частности, томатов. В случае прекращения торговли аграрный сектор Азербайджана столкнётся с необходимостью поиска новых рынков сбыта и перестройки логистики.
Следует отметить, что доля Баку в общем товарообороте России не превышает 1%, поэтому разрыв торговых отношений не станет критичным для нашей экономики. Однако возможные трудности могут коснуться южных регионов РФ, для которых Азербайджан является удобным рынком сбыта.
Напомним, 30 июня в Баку силовики провели обыски в офисе агентства «Sputnik Азербайджан». Были задержаны двое российских журналистов — глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Им предъявили обвинения в «связях с ФСБ» и арестовали на четыре месяца. В Москве после республики после этого была передана нота, в которой содержится требование о немедленном освобождении российских журналистов. А накануне стало известно, что в Баку задержали и избили российских релокантов, айтишников и туристов. Они также арестованы.