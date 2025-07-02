«Пусть не обожгутся»: Захарова предостерегла тех, кто пытается рассорить Москву и Баку

«Немало тех, кто хочет на этом нагреть руки. Пусть только не обожгутся. Потому что для нас, я думаю, что для двух народов действительно отношения дружбы чрезвычайно важны и те, кто хочет их испортить, должны хорошо подумать о том, что они делают», — поделилась она в эфире радио Sputnik.