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2 июля, 07:49

«Пусть не обожгутся»: Захарова предостерегла тех, кто пытается рассорить Москву и Баку

Захарова: Недруги рискуют обжечься в попытке испортить связи Москвы и Баку

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Россия и Азербайджан очень трепетно относятся к взаимным дружеским отношениям, поэтому недоброжелатели рискуют обжечься, устроив провокации в попытке рассорить две страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Немало тех, кто хочет на этом нагреть руки. Пусть только не обожгутся. Потому что для нас, я думаю, что для двух народов действительно отношения дружбы чрезвычайно важны и те, кто хочет их испортить, должны хорошо подумать о том, что они делают», — поделилась она в эфире радио Sputnik.

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Напомним, 30 июня в Баку силовики провели обыски в офисе агентства «Sputnik Азербайджан». Были задержаны двое российских журналистов — глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Им предъявили обвинения в «связях с ФСБ». Азербайджанский суд арестовал обоих на 4 месяца. Послу республики в Москве Рахману Мустафаеву после этого была передана нота, в которой содержится требование о немедленном освобождении российских журналистов. Также в Баку задержали и избили российских релокантов, айтишников и туристов.

Татьяна Миссуми
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