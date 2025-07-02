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Регион
2 июля, 12:53

«Возможны ограничения»: В ГД оценили вероятность разрыва торговых связей с Азербайджаном

Депутат Делягин: Россия вряд ли разорвёт торговые связи с Азербайджаном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин сомневается, что Россия разорвёт торговые связи с Азербайджаном. При этом депутат подчеркнул, что Баку может демонстративно выставить себя «хозяином ситуации».

«Со стороны Азербайджана возможны ограничения. Мы уже видим, что задержали партию российского сушёного лука. Нашли некие микроорганизмы. Эту партию уничтожили. Так что Азербайджан может показать, что он является хозяином ситуации», — отметил парламентарий.

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По его словам, 29% экспорта России в Азербайджан приходится на золото и другие драгметаллы. Вероятнее всего, эти поставки осуществляются представителями национального бизнеса. Ещё 25% приходится на нефть. Представить, что Москва начнёт заменять азербайджанские помидоры турецкими, невозможно, заключил собеседник «Ленты.ру».

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Напомним, отношения между двумя странами обострились в конце июня, когда сотрудники СК РФ задержали подозреваемых в убийстве азербайджанцев. Речь идёт об этнической ОПГ, которая убирала конкурентов по бизнесу в 2000-х. Несколько дней спустя в Баку силовики задержали двух российских журналистов, однако МИД РФ выступил с требованием немедленно освободить их. Также стало известно о задержании и избиении российских релокантов и туристов в Баку. В Кремле пообещали защитить их. Позднее Азербайджан предупредили об ударе по экономике из-за возможного разрыва торговли с Россией.

Борис Эльфанд
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