«Возможны ограничения»: В ГД оценили вероятность разрыва торговых связей с Азербайджаном

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин сомневается, что Россия разорвёт торговые связи с Азербайджаном. При этом депутат подчеркнул, что Баку может демонстративно выставить себя «хозяином ситуации».

«Со стороны Азербайджана возможны ограничения. Мы уже видим, что задержали партию российского сушёного лука. Нашли некие микроорганизмы. Эту партию уничтожили. Так что Азербайджан может показать, что он является хозяином ситуации», — отметил парламентарий.