Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 12:24

Захарова: МИД РФ призывает Баку вернуться к стратегическому союзничеству

Обложка © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Обложка © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва призывает Азербайджан принять меры для восстановления двусторонних отношений на уровень стратегического союзничества. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду, 2 июля.

«Мы, безусловно, ожидаем от азербайджанской стороны шагов к возвращению на тот уровень межгосударственных отношений, который зафиксирован в официальных документах», — подчеркнула она.

Захарова отметила, что речь идёт именно о стратегическом союзничестве, и подчеркнула важность решения всех вопросов через партнёрский диалог и дипломатические каналы.

В тот же день она напомнила о необходимости сохранять дружественный характер отношений между Москвой и Баку, предупредив, что вмешательство извне в эти связи «может закончиться плохо» для инициаторов. Также она заявила, что Азербайджан не выдвигал претензий к деятельности офиса «Sputnik Азербайджан» и его журналистов.

МИД РФ выразил протест послу Азербайджана из-за «демонтажа отношений»
МИД РФ выразил протест послу Азербайджана из-за «демонтажа отношений»

В конце июня сотрудники Следственного комитета России задержали подозреваемых в убийствах граждан Азербайджана. По данным следствия, речь идет о преступной этнической группировке, которая в 2000-х годах устраняла бизнес-конкурентов. Спустя несколько дней в Баку были задержаны два российских журналиста. В ответ Москва направила азербайджанскому послу ноту с требованием об их немедленном освобождении. Накануне стало известно о задержании в Баку российских релокантов и туристов. Судя по фотографиям из зала суда, при задержании к ним применяли силу — на снимках видны следы побоев.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Азербайджан
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar