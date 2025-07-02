Захарова: МИД РФ призывает Баку вернуться к стратегическому союзничеству
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Москва призывает Азербайджан принять меры для восстановления двусторонних отношений на уровень стратегического союзничества. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду, 2 июля.
«Мы, безусловно, ожидаем от азербайджанской стороны шагов к возвращению на тот уровень межгосударственных отношений, который зафиксирован в официальных документах», — подчеркнула она.
Захарова отметила, что речь идёт именно о стратегическом союзничестве, и подчеркнула важность решения всех вопросов через партнёрский диалог и дипломатические каналы.
В тот же день она напомнила о необходимости сохранять дружественный характер отношений между Москвой и Баку, предупредив, что вмешательство извне в эти связи «может закончиться плохо» для инициаторов. Также она заявила, что Азербайджан не выдвигал претензий к деятельности офиса «Sputnik Азербайджан» и его журналистов.
В конце июня сотрудники Следственного комитета России задержали подозреваемых в убийствах граждан Азербайджана. По данным следствия, речь идет о преступной этнической группировке, которая в 2000-х годах устраняла бизнес-конкурентов. Спустя несколько дней в Баку были задержаны два российских журналиста. В ответ Москва направила азербайджанскому послу ноту с требованием об их немедленном освобождении. Накануне стало известно о задержании в Баку российских релокантов и туристов. Судя по фотографиям из зала суда, при задержании к ним применяли силу — на снимках видны следы побоев.