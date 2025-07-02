Захарова: МИД РФ призывает Баку вернуться к стратегическому союзничеству

Москва призывает Азербайджан принять меры для восстановления двусторонних отношений на уровень стратегического союзничества. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду, 2 июля.

«Мы, безусловно, ожидаем от азербайджанской стороны шагов к возвращению на тот уровень межгосударственных отношений, который зафиксирован в официальных документах», — подчеркнула она.

Захарова отметила, что речь идёт именно о стратегическом союзничестве, и подчеркнула важность решения всех вопросов через партнёрский диалог и дипломатические каналы.