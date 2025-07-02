МИД РФ выразил протест послу Азербайджана из-за «демонтажа отношений»

Азербайджанскому послу заявили решительный протест из-за демонтажа российско-азербайджанских отношений и действий силовиков в отношении россиян. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что в местных СМИ распространяются фейки, но пока нет уверенности, что это сознательная кампания, а не результат эмоционального освещения.