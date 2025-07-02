МИД РФ выразил протест послу Азербайджана из-за «демонтажа отношений»
Обложка © Life.ru
Азербайджанскому послу заявили решительный протест из-за демонтажа российско-азербайджанских отношений и действий силовиков в отношении россиян. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что в местных СМИ распространяются фейки, но пока нет уверенности, что это сознательная кампания, а не результат эмоционального освещения.
«Мы видим фейки в местных СМИ. Пока нет уверенности, что это сознательная массовая кампания. Возможно, материалы готовятся в пылу истеричности», — заявила она на брифиге.
Напомним, в конце июня сотрудники СК РФ задержали подозреваемых в убийстве азербайджанцев. Речь идёт о преступной этнической группировке, которые убирали конкурентов по бизнесу в 2000-х. Несколько дней спустя в Баку силовики задержали двух российских журналистов. После этого азербайджанский посол в Москве получил ноту с требованием немедленно освободить их. Вчера стало известно, что в столице республики задержали релокантов из РФ. По фото из суда понятно, что во время задержания их избили.