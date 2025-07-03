Криминал и месть: как задержание ОПГ в Екатеринбурге закончилось произволом Азербайджана против россиян В Екатеринбурге арестованы шестеро местных жителей, которым инкриминируют серию убийств, в ответ в Баку задержаны десять россиян, журналисты RT и айтишники-эмигранты. Вся хронология и персонажи международного скандала — в расследовании Life.ru. 3 июля, 16:46 Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Задержание ОПГ в Екатеринбурге: версия о криминальной группировке и её преступлениях

27 июня 2025 года екатеринбургские СМИ сообщили, что в городе начались массовые задержания людей, связанных с азербайджанской диаспорой. Всего в отдел доставили около пятидесяти человек. Силовики искали среди них преступников. По версии следствия, они могут быть причастны к убийствам в регионе, совершённым в 2001–2011 годах ради передела сфер влияния. По горячим следам ситуацию прокомментировал только свердловский общественник Видади Мустафаев. По его словам, преступников не удавалось поймать почти четверть века, потому что их якобы прикрывала диаспора.

Задержание этнической ОПГ в Екатеринбурге. Фото © Shutterstock / FOTOOM / terni

Кто такие Сафаровы: криминал, теневой бизнес, отравления

Вечером того же дня правоохранители нагрянули с обысками и задержаниями к главным подозреваемым — местной влиятельной семье Сафаровых. Дальнейший ход событий позволяет предположить, что Сафаровы могли оказать сопротивление. Были задержаны и вскоре арестованы Мазахир, Аяз, Акиф и Бакир Сафаровы, а также Ахлиман Гянджиев и Шахин Лалаев. После проведённой операции стало плохо двум других фигурантам: 54-летнему Зияддину Сафарову и его 58-летнему брату Гусейну. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, первый скончался от инсульта уже в больнице, второй — от закупорки сосудов до приезда скорой. Так показало потом вскрытие.

Ахлиман Гянджиев. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Как считает следствие, Сафаровы и их окружение причастны к убийству торговца одеждой Юниса Пашаева в 2001 году — его зарезали толпой кухонными ножами средь бела дня. Также членам предполагаемой ОПГ инкриминировали покушение на друзей убитого: в 2010-м — на Фехруза Ширинова, неудачное, и в 2011-м — на Икрама Гаджиева, удачное, — в обоих стрелял киллер. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору», «Убийство по найму» и «Покушение на убийство по найму». Фигурантам грозит вплоть до пожизненного.

Шахин Лалаев. Фото © ТАСС / Илья Московец / URA.RU

Более того, это может оказаться лишь вершиной айсберга. Следствие считает Сафаровых причастными к массовым отравлениям суррогатным алкоголем в 2021 году, когда погибли 44 екатеринбуржца.

Сафаровы держали в Екатеринбурге скандальный ресторан «Каспий», возле которого неоднократно случались бандитские разборки и стрельба, там же недавно задержали криминального авторитета Марселя Гасанова.

Бакир Сафаров. Фото © ТАСС / Илья Московец / URA.RU

Ресторан «Каспий» неоднократно сносили из-за несоответствия законодательству, например правилам пожарной безопасности. Однако владельцы заново его отстраивали.

Если верить сервису СПАРК, бизнес Сафаровы ведут грязно: недостоверно указывают юридический адрес, не платят налоги и не предоставляют отчётность, из-за чего их компании регулярно закрываются фискалами. Семья владеет не только «Каспием», с ними связана целая россыпь екатеринбургских кафе: «Сан», «Амика», «Далида» и другие. Подсчитать выручку не представляется возможным.

Также Сафаровы занимаются строительством, оптовой продажей одежды и сумок, производством бумаги и картона.

Среди задержанных с Сафаровыми — Алихман Гянджиев, который основал в Екатеринбурге мусульманскую религиозную организацию «НурСвет».

Кто такой Шахин Шыхлински: глава диаспоры и его связи с Сафаровыми

1 июля екатеринбургское УФСБ задержало у ТЦ «Баку Плаза» главу местной азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински и его сына. Они оказали сопротивление: вдарили по газам, врезались в чужую машину, сбили с ног и едва не задавили нашего спецслужбиста (он ударился головой об асфальт).

Шахин Шыхлински. Фото © Telegram / SHOT

После допроса обоих Шыхлински отпустили. Пока их статус — свидетели.

До 2018 года Шахин Шыхлински состоял в Уральской коллегии адвокатов Свердловской области. Единственное юрлицо, с которым по бумагам связан Шахин, — это национально-культурное объединение «Азербайджан – Урал». Торговый центр «Баку Плаза» ему не принадлежит. Однако участок под ТЦ находится в аренде у компании «Инесса», единоличная владелица которой — Алмаз Шыхлински, а гендиректор — Эмиль Шахинович Шыхлински.

Недавно в упомянутой «Баку Плаза» прошла свадьба, на которой выступил по видеосвязи Рази Халилов. Ранее человека с такой фамилией арестовали за перестрелку в местном кафе и отправили в СИЗО.

Семьи Шыхлински и Сафаровых были партнёрами по компании «Северный берег», которая продаёт в розницу продукты, включая табак и алкоголь, доходы там под 50 млн рублей в год.

Антироссийские акции в Азербайджане: от рейдов до дипломатических демаршей

28 июня МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах Посольства РФ Петра Волоковых из-за «неприемлемого насилия» в ходе рейдов в Екатеринбурге, при которых якобы «два азербайджанца были убиты». Волоковых заверил, что ситуация находится в компетенции силовиков. Мария Захарова добавила, что речь идёт о задержании граждан России. Данные объяснения не устроили Баку. Следом демарш совершили азербайджанские депутаты, которые отказались от участия в 23-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.

Азербайджан. Баку. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

29 числа в Азербайджане отменили все ближайшие российские концерты, фестивали, спектакли и выставки. В частности, не состоятся выступления Леонида Агутина и Анжелики Варум, Басты, постановки «Щелкунчик», «Дюймовочка» и «Мастер и Маргарита».

— Учитывая демонстративные, целенаправленные и внесудебные убийства и акты насилия, совершённые правоохранительными органами России против азербайджанцев по этническому признаку в Екатеринбурге, — пояснило решение Министерство культуры страны.

30 июня Азербайджан получил тела братьев Сафаровых. На следующий день главный судмедэксперт страны Адалет Гасанов заявил, что они якобы погибли из-за избиения тупым предметом от посттравматического и постгеморрагического шока. Некоторые из моментов в исследовании Гасанова смехотворны. Например, изъятие ребра у покойного Зияддина — это стандартная патологоанатомическая процедура для гистологического исследования, а не результат истязаний. Аналогична ситуация с переломом рёбер у умершего Гусейна — такое происходит при сердечно-лёгочной реанимации, которую ему проводили. Речь об азах медицины. Такие несостыковки не помешали азербайджанской Генпрокуратуре возбудить уголовное дело якобы «по факту пыток и умышленного убийства с особой жестокостью граждан Азербайджанской Республики и лиц азербайджанского происхождения в Российской Федерации».

Параллельно в Азербайджане начались пиар-кампания против России в СМИ и задержания оказавшихся в стране россиян. Разворачивающуюся антироссийскую истерию не мог не поддержать президент Украины Владимир Зеленский. Глава киевского режима подсуетился, позвонил президенту Азербаджана Ильхаму Алиеву и выразил ему поддержку.

Истории задержанных в Баку россиян: релоканты и туристы под ударом

Сначала местные силовики заломили на камеру и доставили прямиком на скамью подсудимых журналистов «Sputnik-Азербайджана»: исполнительного директора Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Азербайджанские СМИ обвинили россиян в работе на ФСБ. Суд в тот же день арестовал их по обвинению в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путём. Также задержали, но пока не арестовали Айтекин Гусейнову — сотрудницу агентства Ruptly, она снимала обыски в офисе «Sputnik-Азербайджана».

Четверых россиян, задержанных в Баку, местный суд арестовал на четыре месяца. Видео © Telegram / SHOT

На следующий день бакинский спецназ доставил на скамью подсудимых ещё восьмерых россиян. Их арестовали по делу о транзите наркотиков из Ирана. Кадры, сделанные в зале суда, ужасающие. Перед азербайджанской Фемидой предстали очевидно избитые, со свежими травмами и кровоподтёками на лице, ничего не понимающие молодые люди. Семерых уже опознали на родине — это выпускник архитектурно-строительного университета 22-летний Дмитрий Фёдоров, специалист по внедрению ИИ 23-летний Сергей Софронов, приехавший как турист психолог 25-летний Алексей Васильченко, путешествующий по миру удалёнщик 26-летний Илья Безуглый, бывший программист крупных российских корпораций 30-летний Дмитрий Безуглый, инженер-нефтяник 38-лентий Валерий Дулов, сооснователь онлайн-химчистки Airo 41-летний Антон Драчёв.

По словам девушки одного из задержанных, её молодого человека буквально похитили.

По информации телеграмм-канала SHOT, теперь полиция в Азербайджане начала устраивать массовые рейды против туристов-россиян, приходя к ним в отели и съёмные квартиры с требованиями предъявить документы. Есть сообщения о применяемом насилии. Граждан РФ, находящихся на территории Азербайджана, просят сообщать обо всех случаях по телефону экстренной связи Посольства России в этой стране: +994 50 270 26 59. Представитель российского МИДа Мария Захарова уже попросила наших соотечественников «тщательно учитывать текущую обстановку» при планировании поездок.

Как Россия защищает своих граждан в Азербайджане: нота протеста и переговоры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сожалеет о решениях, принятых Азербайджаном:

— Мы считаем, что всё, что происходит, связано с работой правоохранительных органов, и это не может и не должно являться поводом для подобной реакции. Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношения с Азербайджаном.

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По словам Пескова, Россия будет защищать права своих сограждан любыми имеющимися способами, а проблемные вопросы уже обсуждаются на уровне главы СК России и генпрокурора Азербайджана.

В МИД назвали попыткой вмешательства во внутренние дела России попытки Баку обвинять российские правоохранительные органы в превышении полномочий. Нота протеста заявлена послу Азербайджана Рахману Мустафаеву.

Будущее Sputnik в Азербайджане: почему Киселёв заявил о прекращении работы

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв уже заявил об отсутствии условий для продолжения деятельности компании «Sputnik Азербайджан» в этой стране.

— В медиагруппе «Россия сегодня» глубоко обеспокоены задержанием уже четвёртые сутки в Баку двух российских граждан, руководителей «Sputnik Азербайджана». Вместе с ними были также арестованы несколько сотрудников редакции — граждан Азербайджана. Все эти действия не имеют под собой никаких оснований. Нашим сотрудникам предъявлены несостоятельные обвинения, а сами они арестованы под надуманным предлогом. Со своей стороны будем всеми доступными средствами обеспечивать правовую защиту наших журналистов, — говорится в заявлении Киселёва.

Сын Алиева распродаёт активы: роскошный особняк на Рублёвке подешевел на 76 млн

Сын президента Азербайджана Гейдар Алиев. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Тем временем сын президента Азербайджана Гейдар Алиев спешно продаёт роскошный особняк в элитном посёлке «Сады Майендорф» на Рублёвке. По этому объекту накопился миллион рублей коммунальных и налоговых долгов. Пока что покупателей нет: из-за этого продавец снизил цену с 359 до 282,5 млн рублей.









Авторы Пётр Егоров