«Страх в глазах»: Зеленский и его союзники шокированы прорывом ВС РФ под Красноармейском
Политолог Марков: Прорыв ВС РФ под Красноармейском стал подарком Путину и Трампу
Российские войска совершили внезапный прорыв длиной около десяти километров в районе Доброполья на Красноармейском (Покровском) направлении. По мнению политолога Сергея Маркова, этому способствует рассыпающаяся оборона ВСУ на фоне дефицита солдат. Это стало своеобразным подарком президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу в преддверии их встречи. Об этом эксперт сообщил в беседе с сайтом MK.ru.
Марков подчёркивает, что российское наступление продвинулось настолько глубоко, что в зоне прорыва практически отсутствуют укреплённые позиции украинской армии. Это открывает возможность для дальнейшего продвижения. В качестве перспективных направлений атаки он выделяет либо движение на северо-запад в сторону Павлограда, либо манёвр на северо-восток с выходом в тыл краматорско-славянской агломерации. Ключевым фактором успеха станет наличие у российских сил резервов для продолжения наступления.
«Этот прорыв — как подарок Путину и Трампу на период переговоров и подтверждает, что Зеленский и Европа должны отдать весь Донбасс иначе армия России возьмёт их силой», — заключил Марков.
Политолог добавил, что сейчас на карту прорывом ВС РФ со страхом в глазах смотрят президент Франции Эмманюэль Макрон, немецкий канцлер Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и сам Владимир Зеленский.
