Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 05:12

ВСУ стягивают силы к границе с Курщиной для прорыва на территорию России

SHOT: Полторы тысячи бойцов ВСУ готовят прорыв в Курскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoStock10

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoStock10

ВСУ подготавливают базу для потенциального удара по Курской области вблизи российской границы. По данным источников, в этом районе сосредоточено порядка 1,5 тысячи военнослужащих.

Согласно информации телеграм-канала SHOT, помимо украинских сил, в зоне активности замечены члены различных вооружённых группировок, а также наёмники из Бразилии, Мексики и Колумбии. Основной плацдарм формируется в окрестностях сёл Юрьево и Линово Сумской области.

На прошлых выходных украинская диверсионно-разведывательная группа уже пыталась проникнуть на территорию Курской области в районе посёлка Тёткино. Российские войска пресекли прорыв, уничтожив около пяти отрядов численностью до 30 человек с помощью артиллерийского огня из гаубиц, реактивных систем залпового огня и миномётов.

Кроме того, ВСУ направляют небольшие группы бойцов к железнодорожным путям вблизи села Новый Путь, но эти попытки пресекаются на минных полях, где диверсанты терпят потери.

«Перемололи»: Военкор Коц заявил, что ВС РФ «втоптали в землю» лучшие силы ВСУ под Курском
«Перемололи»: Военкор Коц заявил, что ВС РФ «втоптали в землю» лучшие силы ВСУ под Курском

Тем временем ВСУ несут огромные потери: за всё время боевых действий они составили почти 2 миллиона военных. При этом киевский режим не желает обнародования данных о потерях. Более того, власти Украины понимают, что с каждым днём потери будут только увеличиваться, но всё равно отправляют военных на линию соприкосновения без должной подготовки.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Только на Life
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar