Не труба! Офицеры ВДВ показали на видео «‎секрет» прорыва Армии России у Доброполья на 20 км

Офицеры ВДВ показали видео с российскими военнослужащими на электросамокатах на Покровском направлении, где нашим бойцам удалось вклиниться на 20 км в оборону ВСУ между Красноармейском (Покровском) и Константиновкой. Роликом они объяснили секрет стремительного прорыва нашей армии в сторону Доброполья в Телеграм-канале «Дневник десантника».

Российские военные передвигаются на электросамокатах в зоне СВО. Видео © Telegram / Дневник Десантника

На «секретных» кадрах видно троих военных, продвигающихся на самокатах по фронтовой дороге, на которой осталась подбитая техника. Бойцы по военным меркам налегке — у них при себе только рюкзаки и автоматы, но это позволяет им ехать с большой скоростью. Командирам ВСУ, гадающим о причине успеха Армии России в районе Доброполья, теперь придётся самим решать, верить ли «сливу» офицеров ВДВ.