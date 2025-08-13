Встреча Путина и Трампа
13 августа, 10:27

Не труба! Офицеры ВДВ показали на видео «‎секрет» прорыва Армии России у Доброполья на 20 км

В ВДВ показали видео с бойцами на самокатах после прорыва на 20 км у Доброполья

Обложка © Telegram / Дневник Десантника

Офицеры ВДВ показали видео с российскими военнослужащими на электросамокатах на Покровском направлении, где нашим бойцам удалось вклиниться на 20 км в оборону ВСУ между Красноармейском (Покровском) и Константиновкой. Роликом они объяснили секрет стремительного прорыва нашей армии в сторону Доброполья в Телеграм-канале «Дневник десантника».

Российские военные передвигаются на электросамокатах в зоне СВО. Видео © Telegram / Дневник Десантника

На «секретных» кадрах видно троих военных, продвигающихся на самокатах по фронтовой дороге, на которой осталась подбитая техника. Бойцы по военным меркам налегке — у них при себе только рюкзаки и автоматы, но это позволяет им ехать с большой скоростью. Командирам ВСУ, гадающим о причине успеха Армии России в районе Доброполья, теперь придётся самим решать, верить ли «сливу» офицеров ВДВ.

Новости СВО. ВС РФ совершили прорыв под Добропольем и уничтожили группу ВСУ в курском приграничье, Трамп пребывает в иллюзиях от переговоров, 13 августа
Напомним, вчера появились сообщения о резком рывке Армии России — наши прорвались вглубь обороны противника на 20 километров, вбив глубокий клин между пока ещё подконтрольными ВСУ Красноармейском (Покровском) и Константиновкой. По некоторым сведениям, подразделения украинской территориальной обороны отступают из-под Доброполья из-за нехватки подготовки и снабжения. Операцию сравнивают со штурмом Суджи, когда на протяжении шести дней 800 наших ребят двигались в тыл ВСУ по газовой трубе.

