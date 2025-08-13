Не труба! Офицеры ВДВ показали на видео «секрет» прорыва Армии России у Доброполья на 20 км
Обложка © Telegram / Дневник Десантника
Офицеры ВДВ показали видео с российскими военнослужащими на электросамокатах на Покровском направлении, где нашим бойцам удалось вклиниться на 20 км в оборону ВСУ между Красноармейском (Покровском) и Константиновкой. Роликом они объяснили секрет стремительного прорыва нашей армии в сторону Доброполья в Телеграм-канале «Дневник десантника».
Российские военные передвигаются на электросамокатах в зоне СВО. Видео © Telegram / Дневник Десантника
На «секретных» кадрах видно троих военных, продвигающихся на самокатах по фронтовой дороге, на которой осталась подбитая техника. Бойцы по военным меркам налегке — у них при себе только рюкзаки и автоматы, но это позволяет им ехать с большой скоростью. Командирам ВСУ, гадающим о причине успеха Армии России в районе Доброполья, теперь придётся самим решать, верить ли «сливу» офицеров ВДВ.
Напомним, вчера появились сообщения о резком рывке Армии России — наши прорвались вглубь обороны противника на 20 километров, вбив глубокий клин между пока ещё подконтрольными ВСУ Красноармейском (Покровском) и Константиновкой. По некоторым сведениям, подразделения украинской территориальной обороны отступают из-под Доброполья из-за нехватки подготовки и снабжения. Операцию сравнивают со штурмом Суджи, когда на протяжении шести дней 800 наших ребят двигались в тыл ВСУ по газовой трубе.