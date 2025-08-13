Новости СВО. ВС РФ совершили прорыв под Добропольем и уничтожили группу ВСУ в курском приграничье, Трамп пребывает в иллюзиях от переговоров, 13 августа Оглавление Наступление на Доброполье: возможный удар по флангу Константиновки и Краматорска Ситуация в Курской области: ВСУ пытались атаковать Тёткино, но отступили The New York Times подтверждает: ВС РФ ликвидировали иностранных наёмников в Кировограде Переговоры на Аляске: сможет ли Трамп переиграть Путина? Армия России выходит в тыл Краматорска, российская ракета прервала обед «солдат удачи», Трамп надеется на свою харизму — дайджест Life.ru. 12 августа, 21:07 Армия России продвигается у Доброполья — что известно. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Наступление на Доброполье: возможный удар по флангу Константиновки и Краматорска

Российские войска стремительно наступают на север от Красноармейска (Покровска). По предварительным данным, нашим войскам удалось взять сёла Панковка, Вольное, Новое Шахово, Новый Донбасс, Ивановка, Рубежное, Кутузово, Нововодяное, а также Золотой Колодезь. Военный корреспондент Александр Коц считает, что такой прорыв позволит выйти в тыл Константиновки, Дружковки и Краматорска.

— С 2014-го противник превратил эти города в один сплошной укрепрайон, однако его конфигурация рассчитана на отражение атак с востока. Если же обойти эти населённики с запада, параллельно отрезав их от коммуникаций, положение обороняющихся станет крайне непростым, — объясняет он.

Не исключено наступление нашей армии на Доброполье. Отсюда возможно движение в сторону Павлограда и Барвенково. Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, под Красноармейск переброшен 1-й корпус Нацгвардии Украины «Азов»*.

— Сейчас у Украины есть лишь очень небольшое окно возможностей... Мы переживаем решающие часы, — пишет немецкий военный аналитик Юлиан Рёпке.

В украинских СМИ также понимают, что у ВСУ случился провал в обороне и уже делают предположения, чем это может грозить.

— Ближайшие дни покажут — смогут ли россияне развить своё наступление, заходя всё глубже в тыл ВСУ и разваливая украинский фронт. Либо же ВСУ смогут остановить их продвижение, организовав устойчивую оборону. В любом случае, прорыв на Доброполье — это серьёзный удар и по северному флангу Покровска и Мирнограда. Оборона ВСУ здесь растягивается, что увеличивает вероятность прорыва на этом участке, — говорится в материале Страна.ua.

У Константиновки также ситуация складывается в пользу России. ВСУ отступают из Щербиновки в сторону Клебан-Быка.

Карта СВО на 13 августа 2025 года. Примерная конфигурация прорыва в сторону Золотого Колодезя. Также начались бои на северной окраине Родинского. Фото © Telegram / divgen

Ситуация в Курской области: ВСУ пытались атаковать Тёткино, но отступили

В Курской области отражена одна атака подразделений ВСУ. Противник пытался прорваться к Тёткино из Рыжевки, но после стрелкового боя отказался от продвижения на российскую территорию.

Канал SHOT сообщает о подготовке наступления ВСУ на Курскую область. Противник собирает 1,5 тысячи человек в районе Юрьево и Линово в Сумской области.

Экипажи самолётов Су-34 и расчёты БПЛА нанесли комплексный удар по району сосредоточения механизированного батальона бригады ВСУ в Сумской области с применением УМПК-500 и БПЛА-500 «Герань-2». Видео © Telegram / mod_russia

The New York Times подтверждает: ВС РФ ликвидировали иностранных наёмников в Кировограде

The New York Times заявляет о ликвидации иностранных наёмников в Кировограде. По их данным, погибло минимум 12 боевиков. Ракета прилетела в столовую учебного центра, где и находились граждане США, Колумбии, Тайваня, Дании и других стран.

Интересно, что перед ударом не было никакой воздушной тревоги, а в здании не нашлось аптечки. Как итог, ещё и склад с боеприпасами загорелся, что привело ко вторичной детонации и проблеме с эвакуацией раненых.

Переговоры на Аляске: сможет ли Трамп переиграть Путина?

Издание Financial Times изучило биографию российского президента и пришло к выводу, что Владимир Путин переиграет американского лидера, так как у него есть опыт службы в КГБ и лидерские качества.

— Невозможно менее чем за неделю перейти от полного отсутствия прогресса к встрече, которая внезапно положит конец боевым действиям. Но Трамп непоколебимо верит в свою харизму и умение навязать коллегам свою логику и представления о прекрасном, — считает старший политолог корпорации RAND Сэмюэль Шарап.

Авторы отмечают, что у Трампа есть последний шанс пересмотреть своё отношение к президенту России, которое должно привести к жёсткой позиции, но в такой сценарий мало кто верит.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России

Авторы Даниил Черных