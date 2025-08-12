Новости СВО. ВС РФ освободили Луначарское и перерезали трассу на Красноармейск, Зеленский стремится сорвать переговоры России и США, 12 августа Оглавление Освобождение Луначарского и прорыв на Покровском направлении Курская область: ВСУ безуспешно пытаются атаковать и лгут о взятии Бессаловки Трамп и Путин: переговоры об Украине, Зеленскому придётся признать новые реалии Киевский режим против мира: зачем Зеленский пытается сорвать встречу Путина и Трампа Армия России сжимает клещи под Красноармейском, ВСУ шлют в Киев липовые отчёты о курском приграничье, Владимир Зеленский не хочет встречи Путина и Трампа — дайджест Life.ru 11 августа, 21:07 Армия России перерезала важную для ВСУ трассу на Красноармейск. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Освобождение Луначарского и прорыв на Покровском направлении

На Покровском направлении освобождено Луначарское (Фёдоровка). Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что этот населённый пункт находится в восьми километрах к востоку от трассы Т0515, соединяющей Красноармейск (Покровск) с Добропольем.

— Доброполье с населением почти в 30 тысяч человек является ключевым перевалочным пунктом ВСУ на севере Донбасса. Через него на Покровск и Мирноград идут подкрепления, оружие, вода и еда для ВСУ. Если забрать этот город, оборона украинской армии посыпется на широком фронте, — объяснил военкор.

Это направление остаётся самым проблемным у ВСУ. Сообщается, что ВС РФ перерезали трассу от Белицкого до Родинского. Для киевских подразделений это означает потерю артерии, по которой снабжалась группировка на севере Покровского направления. Есть и другие проблемы у противника.

Карта СВО на 12 августа 2025 года. Армия России освободила село Луначарское. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карта СВО

— Прорыв Российской армии севернее Покровска с разворота на Константиновку в данный момент составляет примерно 13 километров. Оборонительные рубежи ВСУ проскочили довольно быстро, потому что там никого не было, — пишет «Военная хроника».

По предварительным данным, на севере ДНР флаг России поднят над селом Колодези. Этот населённый пункт находится в 10 километрах от Красного Лимана.

Курская область: ВСУ безуспешно пытаются атаковать и лгут о взятии Бессаловки

Линия боевого соприкосновения в Курской области не меняется. Но ВСУ пытаются продвинуться небольшими группами, хотя сделать им это не удаётся. Не имея успехов, киевское командование придумывает их. Якобы ВСУ заняли приграничное село Бессаловка. Но это оказалось ложью.

— Уже давно нет смысла читать отчёты генштаба по оперативной обстановке, ведь они стали пропагандой, а не информированием, — прокомментировала «успехи» ВСУ вблизи Тёткино депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Экипажи танков Т-80БВМ группировки «Север» поражают личный состав и технику ВСУ в приграничных районах. Видео © Telegram / Минобороны России

Трамп и Путин: переговоры об Украине, Зеленскому придётся признать новые реалии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что собирается встретиться с российским лидером, но он то ли сперва перепутал, куда едет, то ли Аляска становится новым регионом России.

— В пятницу я еду в Россию. Я собираюсь встретиться с Путиным, — заявил Трамп. Но выяснилось, что это была оговорка.

Президент США уверен, что ему удастся усадить Путина и Зеленского за стол переговоров. Сам же он может выйти из процесса, но тогда, считает Трамп, диалог по Украине закончится. Также он напомнил, что Россия — воюющая страна, некогда победившая Гитлера и Наполеона.

В любом случае, обсуждать два президента будут новые границы Украины. Даже в Германии, которая всячески подогревает вооружённый конфликт в Восточной Европе, согласны с тем, что Зеленскому придётся признать новые реалии.

— Зеленский утверждает, что конституция Украины исключает подобные решения, а значит, просто так отдавать территории нельзя. Об этом он заявил в своём телевизионном обращении накануне. Однако одно дело — публичные заявления и совсем другое — переговоры за закрытыми дверями. Есть разница между фактическим отказом от территорий и юридическим, — сказал журналист Welt Кристоф Ваннер.

Он уверен, что пока речь идёт только о фактическом отказе, но точно так же он уверен, что на «болезненные компромиссы» идти придётся.

Киевский режим против мира: зачем Зеленский пытается сорвать встречу Путина и Трампа

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что киевский режим хочет сорвать встречу Путина и Трампа. Он предполагает, что мир на Украине будет означать конец политической карьеры Зеленского, и напоминает, что бывшему комику могут вспомнить многие провалы.

— Он мирился с коррупцией, проявлял авторитарные замашки, закрывал оппозиционные СМИ и преследовал политиков-диссидентов — это ни для кого не секрет. Поэтому он не хочет оказаться в такой ситуации, когда боевые действия закончатся, а его репутация и политическая позиция рухнут. Вот почему он стремится сорвать пятничную встречу. В идеале — вообще не допустить её проведения, — отметил аналитик.

По его словам, Зеленский сейчас прячется за конституцию, которую нужно менять, согласившись на уступки, но якобы этого не хочет народ, хотя последние социальные опросы показывают, что украинцы уже смирились с выходом регионов.

Авторы Даниил Черных