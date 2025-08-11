Силы ВСУ бежали из Луначарского под натиском Армии России
Минобороны сообщило об освобождении села Луначарское в ДНР
Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов
Российские военные освободили населённый пункт Луначарское в зоне проведения специальной военной операции. Он находится в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 августа сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
Взять Луначарское под контроль позволили активные действия подразделений группировки войск «Центр». Луначарское (украинское название — Фёдоровка) находится близ Красноармейска (украинское название — Покровск). По данным на 2021 год, там проживало около 60-70 человек.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин объяснил важность освобождения Январского в Днепропетровской области. По его словам, это поспособствует стабилизации линии фронта и создает предпосылки для окружения красноармейско-димитровской агломерации в ДНР.