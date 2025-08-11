Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 августа, 09:16

Силы ВСУ бежали из Луначарского под натиском Армии России

Минобороны сообщило об освобождении села Луначарское в ДНР

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Российские военные освободили населённый пункт Луначарское в зоне проведения специальной военной операции. Он находится в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 августа сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Взять Луначарское под контроль позволили активные действия подразделений группировки войск «Центр». Луначарское (украинское название — Фёдоровка) находится близ Красноармейска (украинское название — Покровск). По данным на 2021 год, там проживало около 60-70 человек.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объяснил важность освобождения Январского в Днепропетровской области. По его словам, это поспособствует стабилизации линии фронта и создает предпосылки для окружения красноармейско-димитровской агломерации в ДНР.

