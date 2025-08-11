Российские войска освободили стратегически важную шахту «Краснолиманская» в ДНР
ВС РФ. Обложка © Минобороны РФ
Российские штурмовые подразделения освободили административные здания шахты «Краснолиманская» — второго по значимости угледобывающего предприятия Донецкой Народной Республики. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, украинские военные были вынуждены отступить к террикону шахты, где сейчас находятся под полной блокадой.
«Противник выбит с позиций в админзданиях шахты «Краснолиманская», — сообщили в силовых структурах.
В настоящее время российские подразделения закрепляются на освобождённых рубежах, предотвращая попытки противника вернуть утраченные позиции.
Шахта «Краснолиманская», расположенная возле города Родинское, имеет стратегическое экономическое значение — её годовая добыча составляет несколько миллионов тонн угля, который используется в металлургической промышленности. Освобождение этого объекта позволяет восстановить контроль над важным промышленным активом региона.
Ранее сообщалось, что ВС РФ точным артиллерийским ударом ликвидировали опорный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» в ДНР, на котором находилась пехота. Подчёркивается, что его обнаружению способствовало небрежное отношение украинских военнослужащих к средствам маскировки.