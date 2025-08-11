Российские штурмовые подразделения освободили административные здания шахты «Краснолиманская» — второго по значимости угледобывающего предприятия Донецкой Народной Республики. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, украинские военные были вынуждены отступить к террикону шахты, где сейчас находятся под полной блокадой.

«Противник выбит с позиций в админзданиях шахты «Краснолиманская», — сообщили в силовых структурах.

В настоящее время российские подразделения закрепляются на освобождённых рубежах, предотвращая попытки противника вернуть утраченные позиции.

Шахта «Краснолиманская», расположенная возле города Родинское, имеет стратегическое экономическое значение — её годовая добыча составляет несколько миллионов тонн угля, который используется в металлургической промышленности. Освобождение этого объекта позволяет восстановить контроль над важным промышленным активом региона.