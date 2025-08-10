Подвела маскировка: Армия России уничтожила опорный пункт ВСУ в ДНР точным ударом артиллерии
ВС РФ уничтожили опорный пункт штурмовой бригады ВСУ Эдельвейс в ДНР
Обложка © Telegram / Минобороны России
В Донецкой Народной Республике был обнаружен и уничтожен опорный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» с находящейся там пехотой. Об этом РИА «Новости» проинформировал пресс-центр «Южной» группировки войск.
«В ходе воздушной разведки операторами БПЛА подразделений специального назначения «Южной» группировки войск была вскрыта огневая позиция и личный состав противника из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» на константиновском направлении в районе населенного пункта Свято-Покровское Донецкой Народной Республики», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что ключевую роль в обнаружении сыграло небрежное отношение украинских военных к маскировке. Появившись на открытой местности, они выдали своё местоположение. Представители военных структур добавили, что прицельный удар артиллерии в сочетании с атаками FPV-дронов привёл к полному уничтожению вражеского опорного пункта.
Ранее стало известно, что в Днепропетровской области российскими войсками был нанесен точечный удар по железнодорожному узлу, который использовался для логистического обеспечения украинских формирований, перебрасываемых в Донбасс.