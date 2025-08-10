В Донецкой Народной Республике был обнаружен и уничтожен опорный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» с находящейся там пехотой. Об этом РИА «Новости» проинформировал пресс-центр «Южной» группировки войск.

«В ходе воздушной разведки операторами БПЛА подразделений специального назначения «Южной» группировки войск была вскрыта огневая позиция и личный состав противника из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» на константиновском направлении в районе населенного пункта Свято-Покровское Донецкой Народной Республики», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что ключевую роль в обнаружении сыграло небрежное отношение украинских военных к маскировке. Появившись на открытой местности, они выдали своё местоположение. Представители военных структур добавили, что прицельный удар артиллерии в сочетании с атаками FPV-дронов привёл к полному уничтожению вражеского опорного пункта.