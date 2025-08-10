Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 09:25

ВС РФ разнесли ж/д узел в для переброски ВСУ в Донбасс из Днепропетровской области

МО РФ: ВС РФ уничтожили ж/д узел, через который ВСУ добирались до Донбасса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_K

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_K

Российские войска нанесли точечный удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, который служил транспортным коридором для переброски украинских подразделений в Донбасс. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

С помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии российские подразделения поразили не только транспортную инфраструктуру, но и склады с беспилотными летательными аппаратами большой дальности. Кроме того, были уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, расположенные в 134 районах.

«Нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску ВСУ в Донбасс, складам беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 134 районах», — рассказали представители министерства.

Третий лишний: В США заявили, что по просьбе Путина Трамп не позвал Зеленского на Аляску
Третий лишний: В США заявили, что по просьбе Путина Трамп не позвал Зеленского на Аляску

Ранее Life.ru показывал, как российский «Искандер» одним ударом стёр с лица земли подразделение ВСУ во время разгрузки фуры с оружием и боеприпасами в Черниговской области. По данным Минобороны, было уничтожено около 20 солдат противника.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar