Российские войска нанесли точечный удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, который служил транспортным коридором для переброски украинских подразделений в Донбасс. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

С помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии российские подразделения поразили не только транспортную инфраструктуру, но и склады с беспилотными летательными аппаратами большой дальности. Кроме того, были уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, расположенные в 134 районах.

«Нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску ВСУ в Донбасс, складам беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 134 районах», — рассказали представители министерства.