Глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России-24» заявил, что освобождение села Январское в Днепропетровской области способствует стабилизации линии фронта и создает предпосылки для окружения красноармейско-димитровской агломерации в ДНР.

По его словам, за минувшую неделю российские силы освободили несколько населённых пунктов, включая Яблоновку на Константиновском направлении и Январское. Он подчеркнул, что взятие Январского, несмотря на его расположение в Днепропетровской области, играет ключевую роль в выравнивании линии соприкосновения. Это, как отметил Пушилин, создаёт условия для дальнейшего продвижения к Красноармейско-Димитровской агломерации.

Кроме того, он сообщил, что на Красноармейском направлении российские войска активно перерезают трассу Красноармейск – Доброполье, наступая широким фронтом.