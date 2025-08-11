Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

11 августа, 08:51

Пушилин объяснил важность освобождения Январского в Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Tadevosyan

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России-24» заявил, что освобождение села Январское в Днепропетровской области способствует стабилизации линии фронта и создает предпосылки для окружения красноармейско-димитровской агломерации в ДНР.

По его словам, за минувшую неделю российские силы освободили несколько населённых пунктов, включая Яблоновку на Константиновском направлении и Январское. Он подчеркнул, что взятие Январского, несмотря на его расположение в Днепропетровской области, играет ключевую роль в выравнивании линии соприкосновения. Это, как отметил Пушилин, создаёт условия для дальнейшего продвижения к Красноармейско-Димитровской агломерации.

Кроме того, он сообщил, что на Красноармейском направлении российские войска активно перерезают трассу Красноармейск – Доброполье, наступая широким фронтом.

Тем временем российские штурмовые подразделения освободили административные здания шахты «Краснолиманская» — второго по значимости угледобывающего предприятия Донецкой Народной Республики. Украинские военные были вынуждены отступить к террикону шахты, где сейчас находятся под полной блокадой.

Оксана Попова
