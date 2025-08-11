Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) объявил об установлении контроля над не взятым селом Безсаловка в Сумской области. Об этом сообщила народный депутат Марьяна Безуглая.

Она обратила внимание, что в предыдущих сводках украинский Генеральный штаб не называл Безсаловку «захваченной».

«Уже давно нет смысла читать отчёты генштаба по оперативной обстановке, ведь они стали пропагандой, а не информированием», — констатировала народный депутат.

По словам Безуглой, украинская армия «воюет сама по себе», пока в командовании ВСУ наблюдается хаос. Она сравнила Вооружённые силы Украины с рыбой, гниющей с головы.