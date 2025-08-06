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Регион
6 августа, 11:04

На Украине признали неприятную для ВСУ правду об операции в Курской области

Нардеп Безуглая: Операция в Курске закончилась трагедией для Украины

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Депутат Рады Марьяна Безуглая раскритиковала итоги Курской операции, назвав их «трагедией для Украины». Она подчеркнула, что несмотря на колоссальные потери, операция не принесла Украине стратегических результатов.

«Отвод бригад из ДНР привёл к потере ключевых городов и прорыву россиян в Покровск и Константиновку», — написала парламентарий в своём личном блоге.

Безуглая также раскритиковала действия командования ВСУ. Она отметила, что полученное время не было использовано для укрепления обороны на Сумском направлении, что позволило российским войскам расширить фронт и приблизиться к областному центру.

Депутат подчеркнула, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский исказил информацию о реальных последствиях операции перед обществом и властями, избежав при этом какой-либо ответственности. Несмотря на критические просчёты, военное руководство не только не понесло наказания, но и укрепило свои позиции.

В своём посте парламентарий воздержалась от категоричных выводов, однако акцентировала необходимость тщательного анализа допущенных ошибок.

Зеленский назвал особенным вторжение ВСУ в Курскую область, в котором Киев потерял 75 тысяч бойцов
Зеленский назвал особенным вторжение ВСУ в Курскую область, в котором Киев потерял 75 тысяч бойцов

Напомним, что на территорию Курской области 6 августа 2024 года произошло вторжение Вооружённых сил Украины (ВСУ), что привело к срочной эвакуации гражданских лиц. 26 апреля 2025 года, начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов проинформировал президента РФ Владимира Путина о полном освобождении территории Курской области.

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Алиса Хуссаин
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