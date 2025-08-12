Генштаб ВСУ признал тяжёлое положение под Красноармейском
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB
Генштаб ВСУ признал серьёзные проблемы на фронте после прорыва российской армии севернее Красноармейска (Покровска). Представитель украинского штаба Андрей Ковалёв сообщил, что на участке идут ожесточённые бои.
«Подразделения ВСУ ведут тяжёлые оборонительные бои против превосходящих сил противника», — говорится в сообщении.
По его словам, в район брошены резервы, которые безуспешно пытаются выбить прорвавшиеся подразделения ВС РФ. Ситуацию он охарактеризовал как «сложную, но контролируемую».
Ранее Life.ru писал, что ВСУ бегут из Доброполья из-за стремительного продвижения Армии России. Кроме того, нашим парням удалось взять под контроль важный участок трассы в ДНР на пути к Красноармейску. На Западе уже раскритиковали Киев, запаниковавший из-за наступления ВС РФ.