Генштаб ВСУ признал тяжёлое положение под Красноармейском

Генштаб ВСУ признал серьёзные проблемы на фронте после прорыва российской армии севернее Красноармейска (Покровска). Представитель украинского штаба Андрей Ковалёв сообщил, что на участке идут ожесточённые бои.

По его словам, в район брошены резервы, которые безуспешно пытаются выбить прорвавшиеся подразделения ВС РФ. Ситуацию он охарактеризовал как «сложную, но контролируемую».