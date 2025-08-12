«Волна критики»: На Западе рассказали о панике в Киеве после очередного прорыва ВС РФ
FT: Прорыв бойцов РФ под Красноармейском вызвал негодование в Киеве
Обложка © Минобороны РФ
Российские войска совершили неожиданный прорыв к северу от Красноармейска (украинское название — Покровск), что вызвало замешательство в Киеве накануне встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Данную информацию передаёт издание Financial Times со ссылкой на источники.
За несколько дней российские подразделения продвинулись более чем на 10 километров вдоль узкого коридора в районе Доброполья. Таким образом они создали угрозу ключевой логистической артерии между этим населённым пунктом и Краматорском. По данным газеты, успешное наступление может позволить российским силам обойти украинские укреплённые позиции, построенные за последние месяцы.
Украинские военные и аналитики признают, что ситуация развивается хуже ожидаемого. Военный эксперт Майкл Кофман отметил, что тактический прорыв стал возможен из-за отсутствия сплошной линии обороны и может привести к дальнейшему ухудшению положения. Кроме того, в украинских военных и волонтёрских кругах возникла «волна критики» в связи с развитием событий на этом участке фронта.
Накануне стало известно, что российская армия продвинулась примерно на 13 километров севернее Красноармейска. Известно, что оборонительные редуты удалось быстро преодолеть, поскольку там просто никого не было. Также отмечается, что этому способствует рассыпающаяся оборона ВСУ на фоне дефицита солдат. Кроме того, прорыв стал своеобразным подарком президентам перед встречей на Аляске.