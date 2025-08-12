Российские войска совершили неожиданный прорыв к северу от Красноармейска (украинское название — Покровск), что вызвало замешательство в Киеве накануне встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Данную информацию передаёт издание Financial Times со ссылкой на источники.

За несколько дней российские подразделения продвинулись более чем на 10 километров вдоль узкого коридора в районе Доброполья. Таким образом они создали угрозу ключевой логистической артерии между этим населённым пунктом и Краматорском. По данным газеты, успешное наступление может позволить российским силам обойти украинские укреплённые позиции, построенные за последние месяцы.

Украинские военные и аналитики признают, что ситуация развивается хуже ожидаемого. Военный эксперт Майкл Кофман отметил, что тактический прорыв стал возможен из-за отсутствия сплошной линии обороны и может привести к дальнейшему ухудшению положения. Кроме того, в украинских военных и волонтёрских кругах возникла «волна критики» в связи с развитием событий на этом участке фронта.