15 августа, 06:43

«‎Уже не знает, что придумать»: Захарова узнала Зеленского в гуляющем по Аляске лосе

Захарова в шутку назвала гуляющего по Анкориджу лося Зеленским

Дикий лось, замеченный недалеко от места встречи делегаций РФ и США на Аляске, — это карикатура на Владимира Зеленского, пытающегося пробраться на переговоры. Об этом шутливо написала у себя в телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Лось в Анкоридже. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / CBS Newspath

Захарова прикрепила видео, где по улицам города Анкоридж разгуливает здоровенный лось. Животное вышло из леса рядом с огороженной территорией авиабазы, где вскоре состоятся переговоры РФ и США.

«Зеленский уже не знает, что придумать», — написала дипломат.

Напомним, что, несмотря на все старания Владимира Зеленского и его европейских союзников, он так и не был приглашён на саммит России и США на Аляске. Политологи считают, что такое решение связано с тем, что легитимным лидером страны он не является и не отражает реальные настроения украинского народа. При этом американский президент считает, что трёхсторонняя встреча с главой киевского режима возможна в случае успеха встречи в Анкоридже.

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / CBS Newspath

Владимир Озеров
