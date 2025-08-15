«‎Уже не знает, что придумать»: Захарова узнала Зеленского в гуляющем по Аляске лосе

Дикий лось, замеченный недалеко от места встречи делегаций РФ и США на Аляске, — это карикатура на Владимира Зеленского, пытающегося пробраться на переговоры. Об этом шутливо написала у себя в телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.