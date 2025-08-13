Трамп планирует встречу с Путиным и Зеленским в случае успеха на Аляске

Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести трёхсторонний саммит с участием России и Украины в случае успешных переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом хозяин Овального кабинета сообщил во время визита в вашингтонский Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

«Если первая [встреча] пройдёт хорошо, мы быстро проведём вторую. Я хотел бы сделать это почти сразу же. И мы проведём вторую встречу между президентом Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я присутствовал», — заявил Трамп.