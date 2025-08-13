Встреча Путина и Трампа
13 августа, 16:59

Трамп планирует встречу с Путиным и Зеленским в случае успеха на Аляске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести трёхсторонний саммит с участием России и Украины в случае успешных переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом хозяин Овального кабинета сообщил во время визита в вашингтонский Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

«Если первая [встреча] пройдёт хорошо, мы быстро проведём вторую. Я хотел бы сделать это почти сразу же. И мы проведём вторую встречу между президентом Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я присутствовал», — заявил Трамп.

Напомним, саммит Владимира Путина и его американского коллеги пройдёт 15 августа в Анкоридже в штате Аляска. Основной темой встречи станет разрешение украинского конфликта, которое позволит добиться долгосрочного мира. Европейские лидеры активно добивались присутствия Зеленского на этом саммите, но их усилия оказались напрасными. Американский президент чётко дал понять, что экс-комику там не место, так как за три с половиной года он так и не смог продвинуться к мирному урегулированию. Интересно, что ни один из европейских политиков также не получил приглашения, что вызвало явное разочарование у французского президента Эмманюэля Макрона.

Александра Мышляева
