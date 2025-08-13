Путин перед Аляской сделал неожиданный звонок, который изменит расстановку сил

Перед поездкой на переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, сообщает китайское издание Baijiahao. Это случилось еще 8 августа. Life.ru писал, что в тот день российскому лидеру пришлось совершить несколько международных переговоров по телефону подряд.

Китайские аналитики отмечают, что звонок Си был больше, чем дипломатическая формальность: российский лидер укрепил восточное направление внешней политики и подтвердил неизменность всеобъемлющего стратегического партнёрства с Пекином в любых обстоятельствах.