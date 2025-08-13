Встреча Путина и Трампа
Путин перед Аляской сделал неожиданный звонок, который изменит расстановку сил

Baijiahao: Путин поступил как стратег, связавшись с Си Цзиньпином перед Аляской

Обложка © Life.ru

Перед поездкой на переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, сообщает китайское издание Baijiahao. Это случилось еще 8 августа. Life.ru писал, что в тот день российскому лидеру пришлось совершить несколько международных переговоров по телефону подряд.

Китайские аналитики отмечают, что звонок Си был больше, чем дипломатическая формальность: российский лидер укрепил восточное направление внешней политики и подтвердил неизменность всеобъемлющего стратегического партнёрства с Пекином в любых обстоятельствах.

По мнению авторов статьи, этот шаг стал сигналом на фоне обсуждений в западных СМИ о возможном сближении Москвы и Вашингтона, которое якобы могло бы отдалить Китай. Пока отношения с США остаются сложными, Путин, считают эксперты, заранее «обезопасил тылы» перед встречей с Трампом.

В Китае восхищены «по-настоящему удивительным» ответом Путина на ультиматум Трампа
Что касается самой двусторонней встречи Путина и Трампа, то она пройдёт 15 августа в Анкоридже в штате Аляска. Основной темой станет разрешение украинского конфликта.

