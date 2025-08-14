Во благо всего мира: Дмитриев объяснил важность саммита Путина и Трампа на Аляске
Дмитриев: Встреча на Аляске может стать точкой перезагрузки отношений РФ и США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105
Саммит на Аляске может стать шансом для перезагрузки отношений России и США. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в эфире CNN.
«Это также шанс для своего рода перезагрузки, если встреча пройдёт хорошо, отношений США и России», — сказал Дмитриев.
Он назвал диалог очень важным, а встречу крайне позитивной для всего мира, напомнив, что во время администрации экс-президента США Джо Байдена контакты между Россией и США полностью отсутствовали. Теперь Москва сможет донести свою позицию напрямую, что очень имеет большое значение.
Дмитриев добавил, что российская позиция обросла мифами и искажённой информацией. Успешная встреча российского и американского лидеров создаст новые возможности к взаимопониманию между нашими странами.
Напомним, встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом состоится завтра на Аляске. Одной из основных тем саммита станет урегулирование конфликта на Украине и достижение долгосрочного мира. В Кремле выразили надежду, что следующая встреча президентов состоится уже в России.