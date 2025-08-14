Встреча Путина и Трампа
14 августа, 13:03

Часть делегации, в том числе Кирилл Дмитриев, вылетела на Аляску

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Часть российской делегации, в том числе глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, вылетела на Аляску, где состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В состав российской делегации входят также: помощник президента России Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов.

Борт с журналистами ещё в Москве, он готовится к вылету, сообщил корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Весь мир замер в ожидании встречи президентов РФ и США. Переговорры Владимира Путина и Дональда Трампа начнутся 15 августа в 22:30 мск с беседеы тет-а-тет, продолжатся переговоры в составе делегаций по формуле «5 на 5». Саммит примет военная база Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Всё, что известно о встрече лидеров — в материале Life.ru.

Александра Вишнякова
  • Встреча Путина и Трампа
  • Кирилл Дмитриев
  • Региональные власти
  • Политика
