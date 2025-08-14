Часть делегации, в том числе Кирилл Дмитриев, вылетела на Аляску

Часть российской делегации, в том числе глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, вылетела на Аляску, где состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.