Часть делегации, в том числе Кирилл Дмитриев, вылетела на Аляску
Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru
Часть российской делегации, в том числе глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, вылетела на Аляску, где состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
В состав российской делегации входят также: помощник президента России Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов.
Борт с журналистами ещё в Москве, он готовится к вылету, сообщил корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.
Весь мир замер в ожидании встречи президентов РФ и США. Переговорры Владимира Путина и Дональда Трампа начнутся 15 августа в 22:30 мск с беседеы тет-а-тет, продолжатся переговоры в составе делегаций по формуле «5 на 5». Саммит примет военная база Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Всё, что известно о встрече лидеров — в материале Life.ru.